08.05.2018 11:53 Manfred Dinort Albbruck Ein Trainingszentrum für Hunde soll in Albbruck entstehen

Der Schweizer Hundesportler Alpèr Zürrer will in der ehemaligen Tennishalle in Allbruck ein "Agility-Center" für Hunde einrichten. Seine Pläne stellt er im Gemeinderat vor. Das Gremium will in der nächsten Sitzung einen Beschluss fassen.