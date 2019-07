von Anita Eckert

Die katholische Frauengemeinschaft Birndorf hat in ihrer jüngsten Sitzung den Vorstand neu zusammengestellt. In Zukunft wird das Vorstandsduo Anita Eckert und Franziska Ebner die Geschicke der katholischen Frauengemeinschaft gleichberechtigt zusammen lenken. Sie werden bei ihrer Arbeit von der stellvertretenden Vorsitzenden Christine Rotkamm unterstützt. Gabi Amann bleibt Kassiererin, das Protokoll wird weiterhin von Ramona Mettenberger gepflegt. Dies schreibt die Frauengemeinschaft in einer Pressemitteilung.

Stefanie Tröndle, Gerlinde Bächle, Sabine Kaiser, Hildegard Ebner, Andrea Eckert und Vreni Indlekofer gehören ebenfalls zum Vorstandsteam. Jede von ihnen übernimmt mit ihren eigenen Stärken einen Aufgabenbereich. Der katholischen Frauengemeinschaft Birndorf gehören mehr als 300 Frauen aller Altersstufen an. Sie übernehmen für die Gemeinschaft ehrenamtlich eine Vielzahl von Aufgaben. Eine hohe Spendenbereitschaft zeichnet die Frauengemeinschaft besonders aus.

Nach der Sternwanderung ist die Anna-Andacht der nächste Anlass, sie findet am Freitag, 26. Juli, 19 Uhr, in der Pfarrkirche Birndorf statt. Im Jubiläumsjahr 2016 haben die Frauen für ihre Pfarrkirche eine Anna-Glocke gespendet. Dies nehmen sie zum Anlass, jedes Jahr eine Anna-Andacht zu gestalten.