Albbruck Ehrungen stehen beim DRK-Ortsverein Albbruck im Mittelpunkt

Der DRK-Ortsverein Albbruck zeichnet in seiner Ahuptversammlung treue Mitglieder aus. DRK-Ortsvorsitzender Günter Kaiser freut sich, dass die Verbindungen zu den umliegenden Ortsvereinen verteift werden konnten.

In der Hauptversammlung vom DRK-Ortsverein Albbruck standen Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt. Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhard konnte für fünf Jahre Can Haydar Arslan und Janine Schmitt ebenso auszeichnen wie Norbert Ebner und Anita Walde das Treudienstabzeichen in Bronze für 20 Jahre übergeben und Liselotte Nimz für ihr 40-jähriges Engagement im DRK mit dem Treuedienstabzeichen in Gold und der DRK-Ehrennadel in Gold danken.

DRK-Ortsvorsitzender Günter Kaiser freute sich, dass die Verbindungen zu den umliegenden Ortsvereinen Dogern und dem fusionierten Ortsverein Laufenburg-Luttingen weiter vertieft werden sollen. Der Vorsitzende dankte allen, die auf irgendeine Weise das DRK unterstützen. Dies seien neben Spendern und Fördermitgliedern vor allem auch diejenigen Personen, die ihr Altpapier weiterhin den gemeinsamen Papiersammlungen von DRK und Blasorchester Albbruck zur Verfügung stellen. Dank galt aber auch den Frauen und Männern, die sich regelmäßig an den Blutspendeterminen beteiligen. „Beim nächsten Termin wollen wir für den größten Verein einen Preis ausloben“, kündigte Adrian Hufschmid im Bericht der Bereitschaftsleitung an. Man hatte sich zu 29 Dienstabenden getroffen, elf Sanitätsdienste absolviert und so über 600 Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit bilanziert. Im laufenden Jahr soll das große Projekt „Helfer vor Ort“ mit lokalen ehrenamtlichen Helfern, die professionelle Erste Hilfe leisten können“ speziell in den Bergdörfern umgesetzt werden. So könne die Rettungskette ergänzt und die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrückt werden.

Im Vorjahr konnte aus dem Jugendrotkreuz ein weiteres aktives Mitglied übernommen werden. „Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit die Jugend zu unterstützen“, so Adrian Hufschmid. Jugendleiter Can Arslan gab einen detaillierten Überblick der Aktivitäten des letzten Jahres. Dabei waren die Erste Hilfe Unterweisung mit Flüchtlingen ebenso erwähnenswert wie eine nachempfundene Suchaktion, die Erste Hilfe Vorstellung an der Christlichen Schule und der Robert Schumann-Realschule in Waldshut, die Albbrucker JRK-ler hatten sich an der Fackelwanderung im schweizerischen Heiden beteiligt, und gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Albbruck auf dem Estelberg eine Übung absolviert und an der Übung der Jugendfeuerwehr Dogern teilgenommen. Bürgermeister Stefan Kaiser, der die weitere Unterstützung der Gemeinde zusagte, sprach von „eindrucksvollen“ Zahlen. Künftig werde die Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg noch wichtiger und der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung der nachrückenden Generation bis hin zu den DRK-Senioren innerhalb vom Verein unabdingbar sein.