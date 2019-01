von Doris Dehmel

Mit 300 Mitgliedern ist der Sportfischerverein Waldshut und Umgebung einer der größten Vereine in der Region. Mit Moritz Kliemchen als drittem Jugendwart und Marc Bannholzer als Datenschutzbeauftragten wurde das Vorstandsteam erweitert. Vorsitzender Gerd Albiez freute sich, dass auch von den benachbarten Fischervereinen Vertreter zur Hauptversammlung gekommen waren. „Positiv verliefen die Aktivitäten im vergangenen Jahr“, und dabei meinte Protokollführer Dirk Contrael nicht nur das Fischerfest, bei dem am Sonntagabend alle Vorräte aufgebraucht waren.

Unterschiedliche Arbeitseinsätze im Vorjahr

„Wir hatten während der Albbrucker Dorfputzede und zusätzlich bei der Rheinputzede für eine saubere Umgebung des Rheinufers und rund um die Fischerhütte gesorgt“. Zwei Arbeitseinsätze waren an den vereinseigenen Weiheranlagen notwendig. Außerdem hatten hier Thomas Zimmermann und Gerd Albiez alleine 200 Stunden geleistet. „Leider mussten wir hier ein Fischsterben hinnehmen, was die Nachzucht sehr erschwert hat“, versicherte der Vorsitzende. Künftig werde gemeinsam mit dem Angelsportverein Tiengen die Nachzucht betrieben. Drei Vereinsfischen hatten stattgefunden, wobei beim Königsfischen 48 Petrijünger insgesamt 58 Kilogramm Fisch an Land gezogen hatten. Neun Vereinskollegen brachten beim Abfischen 17 Kilogramm auf die Waage. Die regelmäßig westlich des Kernkraftwerks Leibstadt im Rhein genommenen Fischproben hätten keine wesentlichen Veränderungen gebracht. „Somit wurde ein unbedenklicher Verzehr bescheinigt“, führte Gerd Albiez aus.

Felix Lüthe nun Jungfischerkönig

Zum Jungfischerkönig gekürt wurde in der Versammlung Felix Lüthe. Mit seinen jungen Kollegen, die sich zum Nacht- und Überraschungsfischen und zum Angelwochenende in Dormettingen getroffen hatten, war er in die Arbeitsdienste integriert worden. Verbessert werden konnte das von Kassier Michael Stadler verwaltete finanzielle Polster des Vereins. Dies dient auch dazu in diesem Jahr Sanierungsarbeiten an der Fischerhütte und den Weiheranlagen durchzuführen.

Bei den Ehrungen langjähriger Mitglieder des Sportfischervereins standen Eberhard Gut, Herbert Lüthe und Willi Merkt für 50 Jahre, Klaus Merkt für 40 Jahre und für 25 Jahre: Karl Ebner, Joachim und Karin Gottwald, Rolf Messner, Waldemar Norek und Markus Zimmermann auf der Liste.