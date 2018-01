Albbruck Ehrungen für Waldshuter Sportfischer

Der Waldshuter Verein blickt auf viele Aktivitäten zurück und zeichnet langjährige Mitglieder aus.

Albbruck (de) In der Hauptversammlung des Sportfischervereins Waldshut und Umgebung im Albbrucker Feuerwehrhaus brachten die Wahlen keine Veränderungen im Vorstandsteam. Vorsitzender Gerd Albietz konnte auch in diesem Jahr wieder eine Reihe langjähriger Mitglieder für ihre Vereinstreue auszeichnen.

"Wir sind stolz, eine Vielzahl langjähriger Kollegen in unseren Reihen zu haben", so der Vorsitzende. Seit 25 Jahren dabei sind Jürgen Schroff, Siegfried Schilling, Harald Kaiser, Harald Banholzer, Manfred Scholz und Marion Lüthe. Auf 40-jährige Mitgliedschaft zurückblicken kann Klaus Schnitzer und seit 50 Jahren sind Anton Huber und Helmut Fleck Vereinsmitglieder. Dirk Contrael hatte in seinem detaillierten Rückblick die verschiedensten Aktivitäten am Wasser und innerhalb des Vereinslebens in Erinnerung gerufen. Zu zehn Sitzungen hatte sich das Vorstandsteam getroffen und vor allem auch den Ablauf des Fischerfestes vorbereitet, was schließlich wieder zu einem großen Erfolg wurde. 42 Teilnehmer hatten nach entsprechender Schulung die Fischerprüfung abgelegt. Die westlich des Kernkraftwerks Leibstadt gezogenen Wasserproben hätten eine unveränderte Wasserqualität gebracht und den unbedenklichen Verzehr der Rheinfische bestätigt.

Beim Kameradschaftsfischen konnten die Freunde aus Pfohren den Pokal mit nach Hause nehmen. Im Allgemeinen seien die Arbeitsdienste gut verlaufen, wenn schon einige Mitglieder dieser Verpflichtung nicht nachkamen, was man künftig nicht mehr dulden wolle. Auch in diesem Jahr soll am 17. März wieder eine "Rheinputzede" stattfinden und der Uferstreifen vom Unrat beseitigt werden. Vor dem Fischerfest wird es einen Arbeitseinsatz am Fischerweg geben. Zudem stehen an den vereinseigenen Weihern verschiedene Arbeitseinsätze an.

Momentan zählt die Jugendgruppe 15 Mitglieder. Jan Müller gab einen Überblick über die Aktivitäten seiner Kollegen, die für den jährlich sich wiederholenden Verkauf von geräucherten Forellen am Gründonnerstag die Fische zuvor aus dem Wasser holten und vorbereiteten. Spaß habe das Rheinfischen ebenso gemacht wie das Überraschungsfischen im Aubecken. Das Angelwochenende stand erneut in Dormettingen und der Gegenbesuch der dortigen Kollegen in Albbruck an. Auch künftig wollen die jungen Petrijünger ihren Arbeitsdienst beim Fischerfest leisten.