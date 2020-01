von Doris Dehmel

In der Hauptversammlung des Sportfischervereines Waldshut und Umgebung brachten die Wahlen auf verschiedenen Positionen Veränderungen. Für den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Hofmann wurde Sebastian Leithner in dieses Amt gewählt. Dafür gab dieser seinen zweiten Schriftführerposten an Marc Banholzer ab. Als Kassier bestätigt wurde Michael Stadler, der künftig von Sabina Bippus als zweite Kassiererin unterstützt wird. Gewässerwart bleibt Sven Adomeit. Die Stelle des ersten Weiherwarts nahm Thomas Zimmermann ein. Seine bisherige Funktion als zweiter Weiherwart hat Otto Berger übernommen. Erster Jugendwart Matthias Althammer wurde bestätigt. Zum zweiten Jugendwart wurde Moritz Kliemchen gewählt. Seine bisherige Position als dritter Jugendwart wurde nicht mehr besetzt. Zum neuen Beisitzer wurde Felix Lüthe und die neu geschaffene Position des Medienwarts wird von Henriette Willkes ausgefüllt.

Drei Vereinsfischen

Vorsitzender Gerd Albietz berichtete von den auch im Vorjahr durchgeführten drei Vereinsfischen. Nach dem das Anfischen von schlechtem Wetter begleitet war, war das Königsfischen, bei dem Christian Nussbaumer ein weiteres Mal mit der Königskette ausgezeichnet wurde, umso erfolgreicher. 47 Angler hatten immerhin 33 Kilogramm Fisch an der Angel. 13 Fischer hatten beim Abfischen zum Ende der Saison 31 Kilogramm aus dem Wasser gezogen. Der Pokal aus dem von Thomas Kaplan organisierten Kameradschaftsfischen mit den Anglerkollegen aus Pfohren, dem schweizerischen Laufenburg und Hüfingen sicherte sich Sven Adomeit.

Der Verein Der Sportfischerverein Waldshut und Umgebung zählt 306 Mitglieder. Davon sind neun Jugendliche und 53 Passivmitglieder. Im Vorjahr nahmen an dem Prüfungsvorbereitungslehrgang 35 Personen teil. Heuer wird über 14 Kurstage und einem praktischen Tag erneut ein Kurs mit anschließender Prüfung in der Fischerhütte in Albbruck stattfinden. Infos (www.sfv-waldshut.de).

Durch eine plötzlich aufgetretene Gewässerverunreinigung war es zu Problemen und einem Fischsterben in der vereinseigenen Weiheranlage gekommen. „Wir geben das Projekt eigene Forellen zu züchten nicht auf“, versicherte Gerd Albietz voller Überzeugung. Wie im vergangenen Jahr soll auch 2020 zweimal eine „Rheinputzede“ durchgeführt werden. Ein weiterer Arbeitseinsatz steht am Fischerhütten-Weg an und wird vor dem am 4. und 5. Juli geplanten Fischerfest stattfinden. Zudem ist am 14. November ein Arbeitseinsatz an der Weiheranlage vorgesehen.