von Doris Dehmel

Erfolgreich verlief das Bucher Oktoberfest. Drei Tage waren die Vereinsmitglieder der Bucher Trachtenkapelle und teilweise auch deren Partner im Einsatz.

„Wir sind sehr mit dem Festverlauf zufrieden“, meinte der Vereinsvorsitzende Reiner Vogelbacher. Schon der Oktoberfeststart am Freitagabend zählte zu den bestbesuchtesten der vergangenen Jahre. Die Mitglieder der Jugendmusik sorgten für den musikalischen Auftakt, ehe sie ihren Arbeitsdienst übernahmen oder mitfeiern konnten.

Wie am Blasmusiksonntag, kamen auch an den übrigen beiden Tagen des diesjährigen Oktoberfestes wieder viele Besucher ins Bucher Musikerheim, um die Feststimmung zu genießen. | Bild: Doris Dehmel

Im weiteren Verlauf des Abends spielte das Blasorchester Albbruck und die Gruppe „BlasmusikFieber“, die aus dem Oberen Wiesental stammt und das Stimmungsbarometer in Richtung Siedepunkt trieb. Mit dem Auftritt der Gruppe „Slam Jum„ hatte die Trachtenkapelle Buch speziell für die jüngeren Festbesucher, die vielfach auch von außerhalb kamen, die passende Unterhaltung aufgeboten.

Hochbetrieb in Vereinsküche

Wie schon seit vielen Jahren lag am Sonntag in aller Frühe der „Räum- und Putzdienst“ in den Händen der Ehrenmitglieder. Sie sorgten mit ihrem traditionellen Einsatz dafür, dass längst vor dem Frühschoppenkonzert die Gäste sich im Musikerheim wieder richtig wohlfühlen konnten. Während die Trachtenkapelle Häusern mit ihren zünftigen Weisen den Blasmusiksonntag eröffnete, herrschte in der Vereinsküche Hochbetrieb.

Ganz schön ins Schwitzen kam auch Dirigent Reinhold Bauer, der einmal mehr seine Qualitäten als Grillmeister bewies und dafür sorgte, dass der leckere Festtagsbraten serviert werden konnte. Nachdem die letzten Töne der musikalischen Gäste aus dem Schwarzwald verklungen waren, machten sich schon die Akteure vom Musikverein Rotzel bereit. Ihren bunten Melodienstrauß ergänzte schließlich im Laufe des Nachmittags die Trachtenkapelle Nöggenschwiel.