Bald schon steht das Albbrucker Dorffest wieder vor der Türe. Am 7. und 8. September findet das Traditionsfest auf dem letztjährigen Festgelände statt. Nachdem im vergangenen Jahr die verschiedenen Vereine doch rechte Umbauten vornehmen mussten um auf der ausgewiesenen Fläche sich einzurichten, sind die Teilnehmer froh, dass es der Gemeinde Albbruck einmal mehr gelungen ist in unmittelbarer Nähe zur Bahn und dem östlich davon gelegenen Gelände mit verschiedenen Einkaufsmärkten die kleine Budenstadt wieder zu ermöglichen.

Während viele Zeitgenossen die großen Schulferien bis zum letzten Tag ausnutzen, gibt es unter den Festwirten einige, die sich sogar für den Aufbau und das Dorffest selbst frei nehmen. Andere sind froh, in den eigenen Vereinsreihen Rentner zu haben, die mit langjähriger Erfahrung genau wissen, wie alles funktioniert. Dabei gibt es immer wieder auch durch behördliche Auflagen Neuerungen, an die sich die einzelnen Veranstalter halten müssen. Hygienevorschriften sind unumgänglich und bezüglich der Sperrzeiten gibt es keine Spielräume.

„Nur mit der Einhaltung der Vorgaben hat das Albbrucker Dorffest auch eine Zukunft“, wie Polizeihauptkommissar Jürgen Rotzinger bei der kürzlich erfolgten Vereinsvorständebesprechung deutlich machte. Und alle wollen sich daran halten. Schließlich sind die Einnahmen aus dem Dorffest für die Vereine auch unverzichtbar. Dass das Albbrucker Dorffest gerade auch bei auswärtigen Besuchern sehr beliebt ist, zeigt sich jedes Jahr aufs Neue. „Hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis“, lobte im vergangenen Jahr eine treue Besucherin aus der östlichen Nachbargemeinde.

Sie kommt mit ihrer Familie stets wegen der guten Schlachtplatten, die im Zelt vom Birndorfer Musikverein angeboten werden. Überhaupt ist das Angebot an kulinarischen Genüssen sehr abwechslungsreich. Auch das Unterhaltungsprogramm auf der Festbühne überzeugt mit seiner Vielseitigkeit. Am Samstag, 7. September, um 16 Uhr wird Bürgermeister Stefan Kaiser gemeinsam mit der Bierprinzessin Sina Zimmermann den Fassanstich vollziehen und das Fest eröffnen, während das Blasorchester Albbruck spielt.

Nach den Vorführungen des Judo-Clubs spielt ab 18 Uhr die Band d‘Freneberger aus Rheinfelden. Mit dem Frühschoppenkonzert vom Musikverein Harmonie Unteralpfen wird am Sonntag ab 11 Uhr das diesjährige Dorffest seinen weiteren Lauf nehmen. Im Laufe des Tages werden sich der ASC, die Judokas und einige Alphornspieler in das Programm einklinken und für Unterhaltung sorgen.

Das Dorffest

Das Albbrucker Dorffest findet jedes Jahr am ersten Septemberwochenende statt. 22 Vereine sorgen in ihren Hütten für eine große Vielfalt. Ordnungsamtsleiterin Anna Kerbst ist auf dem Rathaus die Ansprechpartnerin, Telefon 07753/93 01 04 oder per E-Mail (anna.kerbst@albbruck.de).