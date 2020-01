von Manfred Dinort

Die evangelische Pfarrgemeinde Albbruck-Görwihl hat einen neuen Kirchengemeinderat. Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes erhielt das neue Team von Pfarrerin Heidrun Moser den kirchlichen Segen. Neu gewählt wurden Katharina Binkert, Ingrid Eiden-Kühne, Peter Rapsch, Nina Wolberg und Stephanie Rüdiger-Nußbaumer.

„Dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter über die vielfältigen Gnadengaben Gottes“, zitierte die Pfarrerin aus dem Evangelium. Mit diesem Predigttext ermunterte sie nicht nur die neuen Kirchenältesten, sondern auch die ganze Gemeinde, sich mit den eigenen Gaben und Fähigkeiten in ihrer Kirchengemeinde einzubringen.

Abschied für scheidende Gemeinderäte

Anschließend verabschiedete Pfarrerin Moser mit herzlichen Dankesworten die ausscheidenden Kirchengemeinderäte Harald Gräf, Sina Heisig, Egbert Nieke, Günter Schmidt und Christa Zumkeller, die dem ersten gemeinsamen Kirchengemeinderat angehörten, der nach der Fusion der beiden Kirchengemeinden Albbruck und Görwihl gebildet wurde.

Geprägt war diese Amtsperiode durch große Anstrengungen, das Zusammenwachsen der beiden bis 2012 selbstständigen Kirchengemeinden zu fördern und neue Impulse zu geben. Daneben galt es, viele Baumaßnahmen umzusetzen, darunter die Renovierung des Kirchendaches der Albbrucker Christuskirche.

Die bisherigen Kirchengemeinderäte, die mit herzlichen Worten aus ihrem Amt verabschiedet wurden, von links: Egbert Nieke, Sina Heisig, Christa Zumkeller, Pfarrerin Heidrun Moser und Günter Schmidt. Nicht im Bild: Harald Gräf. | Bild: privat/Moser

Umrahmt wurde der Gottesdienst vom Gospelchor „Lichtblick“, zusammen mit Helga Eckert-Segna am Klavier, Sophia Eckert an der Querflöte und Anna-Lena Rupp an der Orgel. Im Anschluss an den Gottesdienst versammelte sich die Gemeinde zum Kirchenkaffee, um in geselliger Atmosphäre die Einführung des neuen Kirchengemeinderates zu feiern und den ausscheidenden Kirchengemeinderäten für ihr Engagement zu danken.

„Auch der neue Kirchengemeinderat wird seinen Fokus darauf legen, dass die evangelischen Christen aus Görwihl und Albbruck sich als eine Gemeinde erleben können und dass die Besonderheiten und unterschiedlichen Angebote beider Standorte genutzt werden“, so die Pfarrerin. Dies sei umso wichtiger, als sich bisher leider niemand aus dem Kreis der in der Görwihl wohnenden Gemeindemitglieder für eine Mitarbeit im Gremium gefunden habe.

Die Anfänge

Seit 1932 konnte die junge Kirchengemeinde den Saal des katholischen Gemeindehauses für Gottesdienste und Veranstaltungen nutzen. 1956 konnte endlich das jetzige Kirchengrundstück erworben werden. Im Herbst 1957 war Baubeginn, im November 1958 fand die Einweihung der „Christuskirche“ statt. Bei der Grundsteinlegung sang bereits ein eigener Kirchenchor. 1960 folgte der Bau des Pfarrhauses. 2012 kam es zum Zusammenschluss der beiden bis dato selbstständigen Kirchengemeinden Albbruck und Görwihl.