Albbruck Die glücklichen Teilnehmer des Weihnachtsgewinnspiels freuen sich über zusätzliche Geschenke

Bei der Auslosung der Preise nach dem Weihnachtsgewinnspiel erhält Marianne Diedrich eine dreitägige Flugreise als Hauptgewinn.

Beim Albbrucker Weihnachtsgewinnspiel landeten 2700 Karten mit mindestens drei unterschiedlich farbigen Albtalern in der Losbox. Bis zuletzt stieg die Spannung auch unter den Gewinnern, die von Natalie Kasper gezogen wurden. Sie war es auch, die dann bei der Gewinnverteilung als Glücksgöttin die einzelnen Preise zuordnete. Marianne Diedrich aus Birndorf erhielt als ersten Preis: eine dreitägige Flugreise für zwei Personen nach Wien. Eine Flug- oder Bahnreise nach Dresden gewann Beate Temesberger aus Albbruck.

Je ein Gutschein für ein Wellness-Wochenende im Wert von 250 Euro ging an Rosa Aigner, Sarah Boy und Tanja Campise-Delfino (alle aus Albbruck). Einkaufsgutscheine in Höhe von 100 Euro in den Albbrucker Geschäften einlösen können Bernhard Karthan, Carmen Feger, Udo Albiez, Helena Rüde, Sarah Herney und Barbara Albiez (alle aus Albbruck), Melanie Rüd aus Unteralpfen, Angelika Schreiber-Schäuble aus Schachen, Uwe Strittmatter aus Buch und Hilde Preussner aus Dogern in Empfang nehmen. Einen Bosch Akku-Schrauber im Wert von 100 Euro hatte Ingbert Rüde aus Albbruck gewonnen.

Essensgutscheine im Wert von 50 Euro gingen an Antonius Lekakis, Anita Jurisch-Wurster, Luzia Roth, Gudrun Hügle (alle aus Albbruck), Helmut Kuder aus Unteralpfen, Corinna Baumgartner aus Buch, Melanie Götz und Günter Wasmer (beide aus Dogern). Die Einkaufsgutscheine in Höhe von 50 Euro blieben alle in Albbruck und wurden gewonnen von Ralf Mischuretz, Simon Feger, Ruth Schaar, Christel Künze und Edeltraud Eckert. Die Friseurgutscheine im Wert von 50 Euro gewannen Ramona Eichner aus Murg und Claudia Damm aus Buch. Tobias Huber aus Schachen hatte den Gutschein in Höhe von 50 Euro von der Naturheilpraxis Moser erhalten. Das Kosmetik-Paket in Höhe von 40 Euro ging an Ursula Hilpert aus Albbruck. Ein Vesperkorb im Wert von 35 Euro hatten Klaus Mattern aus Albbruck und Edith Ebi aus Schachen gewonnen. Über die Jahreseintrittskarte für das Albbrucker Schwimmbad durfte sich Silvia Mutter aus Laufenburg freuen.