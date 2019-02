von Doris Dehmel

Nach dem großen Albbrucker Narrentreffen herrschte tags darauf auf der Festmeile und den angrenzenden Straßen Großreinemachen. Bereits um 6 Uhr waren die Mitarbeiter des Gemeindewerkhofs unterwegs, um die Markthütten einzusammeln, Absperrmaßnahmen aufzuheben und die gesamte Infrastruktur im Kernort in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

Rainer Jehle, Zunftmeister der Alb-Gaischter, war wenige Stunden nachdem der Festbetrieb geschlossen war, begeistert vom Ablauf des zweitägigen Narrenspektakels. „Ohne die vielseitige Unterstützung der mit organisierenden Fastnachtsvereine, der Gemeinde und nicht zuletzt der vielen Firmen, die uns auf vielfältigste Weise unterstützt haben, wäre solch eine Veranstaltung nicht zu bewältigen“, fasste Rainer Jehle zusammen. Er hoffe, dass am Ende für die Veranstalter eine schwarze Null bilanziert werden kann. „Unser Sicherheitskonzept ist voll aufgegangen, wenn schon wir hierfür ganz schön tief in die Tasche greifen mussten.“

Mit 75 Gruppen, darunter alleine 15 aus der gesamten Gemeinde, sei der Umzug größer gewesen als vor fünf Jahren. Erfreulich viele Anwohner entlang der Strecke hatten mit ihren bunt geschmückten Balkonen und Fenstern die Narren willkommen geheißen. Dass sich erstmals in diesem Jahr auch Freunde aus der italienischen Partnergemeinde Carmignano di Brenta unter die Narren mischten und beim Narrenbaumstellen und Umzug dabei waren, empfand Rainer Jehle als besonderes Zeichen wachsender Freundschaft.

Brauch wird weitergeführt

Speziell für die Mitglieder des Organisationsteams, in dem sich alle Fastnachtsvereine aus der Gemeinde zusammengefunden hatten, war die Vorbereitung für das dritte Albbrucker Narrentreffen mit viel Freizeitverzicht verbunden. Doch auch sie seien sich einig, dass es in fünf Jahren eine Neuauflage geben wird. Bis dahin wechseln sich alljährlich, beginnend 2020 in Schachen, Unteralpfen, Birndorf-Birkingen und Buch die Nachtumzüge ab.