Albbruck-Buch Die Trachtenkapelle Buch startet in ein ereignisreiches Vereinsjahr

Die Trachtenkapelle Buch bereitet sich auf viele Konzerte und ihr Weihnachtstheater vor. Fabian Vogelbacher besteht die Dirigentenprüfung und ist damit der vierte Dirigent in den Reihen des Vereins.

Bei der Trachtenkapelle Buch blickt man optimistisch in die Zukunft. „Wir haben ein gelungenes Jahr hinter uns“, resümierte Vorsitzender Reiner Vogelbacher. Bei der Hauptversammlung neu in die Reihen der Aktiven aufgenommen wurden Tobias Indlekofer und Cora Nussbaumer. Mit 20 Auftritten und verschiedenen Arbeitseinsätzen waren die Mitglieder gefordert. Glücklicherweise, so Vogelbacher, hatte es keine Austritte gegeben, sodass die Arbeiten entsprechend auf viele Schultern verteilt werden konnten.

Für ihr besonderes Engagement und einen sehr guten Besuch der Proben und Auftritte wurden Nick Vogelbacher, Tobias Indlekofer und Reiner Vogelbacher gelobt. Zur bestandenen Dirigentenprüfung gratulierte der Vorsitzende Fabian Vogelbacher und freute sich, dass mit ihm die Trachtenkapelle vier Dirigenten in den eigenen Reihen aufweisen kann. Besonders die Auftritte am Nöggenschwieler Rosenfest und am St. Anna-Fest in Tiefenhäusern blieben bei allen in guter Erinnerung. Speziell den Auftritt beim Erntedankfest der Trachtengruppe im Birndorfer Bürgersaal hatten Dirigent Reinhold Bauer und die Musiker durch die kürzlich erfolgte Renovierung als sehr positiv empfunden. Durch die Verwendung von Ligno-Trend-Platten sei eine bemerkenswert gute Akustik erreicht worden, wie man sie sich nur wünschen könne, war zu hören.

Gut gewirtschaftet hatte Kassierer Alois Eckert, der gleichzeitig auch den Mitgliedern des Fördervereins der Trachtenkapelle dankte, ohne deren Engagement vieles nicht zu realisieren sei. In diesem Jahr stehe der Trachtenkapelle Buch ein ereignisreiches Jahr bevor, kündigte Reiner Vogelbacher an. Nach dem Doppelkonzert in Gutmadingen stehen die Musiker in den Startlöchern für das Osterkonzert am 1. April, das ein weiteres Glanzlicht im Musikerheim Buch sein wird. Mehrfach wird man das Jahr über musikalische Glückwünsche überbringen. Entsprechend dem zweijährigen Rhythmus lädt die Trachtenkapelle im Dezember zweimal zum Weihnachtstheater ein.