Bad Säckingen Die Trachtenkapelle Buch reißt die Zuhörer beim Frühjahrskonzert mit

Die Trachtenkapelle Buch erhält lang anhaltenden Applaus für ihr Frühjahrskonzert. Solisten bereichern die Gesamtleistung des Orchesters.

Begeisterung pur löste das Frühlingskonzert der Trachtenkapelle Buch bei den zahlreichen Besuchern im Musikerheim aus. Bereits die Jugendband kam nicht ohne Zugabe von der Bühne, geschweige denn die 53 Musiker der Trachtenkapelle unter der Leitung von Reinhold Bauer. Durch das Programm führten mit viel Witz Alisa Kuder und Hannah Ackermann.

Ein Höhepunkt an diesem Abend waren die Ehrungen, die der Vorsitzende Reiner Vogelbacher mit einem breiten Lächeln und zwei wunderschönen Rosensträußen vornahm. Für 15 Jahre Vereinstreue wurden Sarah Falk und Elke Zölle mit jeweils 15 Rosen geehrt. Lobende Worte durften dabei nicht fehlen und so ließ Vogelbacher die 15 Jahre mit ihrem Engagement und Einsatz für den Verein Revue passieren: „Elke, du kannst mittlerweile so viele Instrumente spielen und Sarah, du hast echt Talent und singst wie ein Engel.“ Dies bewies Letztere auch kurz darauf beim Lied „At World's End“ und gab zur Filmmusik von „Fluch der Karibik“ ihren Gesang zum Besten. Das Publikum war begeistert, auch von dem Solo auf der Oboe von Natascha Mutter.

Begonnen wurde das Konzert aber mit den jüngsten Musikern und so gab die Jugendband unter der Leitung von Bernadette Weiss drei Lieder und eine Zugabe zum Besten. Zwei Lieder davon waren von Alisa Kuder einstudiert und dirigiert worden. „Du hast deine Feuertaufe mit Bravour gemeistert“, lobte Weiss. Zum ersten Mal bei der Jugend am Konzert mit dabei waren Linus Kaiser, Sophia Nussbaumer und Jacqueline Zäpf. Bei den Großen der Trachtenkapelle spielte zum ersten Mal Nick Vogelbacher an der Trompete mit, der beim Lied „Two Centuries“ genauso ein Solo hatte wie sein Bruder Lukas auf dem Saxophon. Dieses Lied dirigierte Fabian Vogelbacher, der als frischgebackener Dirigent sein Debüt feierte.

Eine gelungene Musikauswahl hatte Dirigent Reinhold Bauer für das Konzert getroffen. Martin und Björn Schupp sowie Corinna Scheerer hatten Soli im Medley von Glenn Miller und auch die Lieder „Sparks Of Fire“, "Terra Mystica“ oder die größten Hit von „Kool and the Gang“ kamen super an und ließen das Musikerheim beben. Die Lieder hatten Kraft, Tiefgang, waren fetzig und verursachten Gänsehaut beim Publikum. Bravorufe und lang anhaltender Applaus waren der Dank des Publikums, darunter auch Bürgermeister Stefan Kaiser und Pfarrer Klaus Fietz.