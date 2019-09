von Manfred Dinort

Die vier Klassen sind nach Unteralpfen umgezogen, die Renovierungsarbeiten im Innenbereich der Grundschule Buch können beginnen. Die Kosten bezifferte Bürgermeister Stefan Kaiser in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit fast 1,7 Millionen Euro, die vom Land mit 248 000 Euro bezuschusst werden. Regie bei den Bauarbeiten führt der ehemalige Ortsbaumeister Walter Hausin.

Beim Umbau des zweigeschossigen Gebäudes spielt auch der Brandschutz wieder eine besondere Rolle. „Alle Holzdecken im Bereich der Fluchtwege müssen weg und durch Brandschutzdecken ersetzt werden“, erklärt Walter Hausin. In jedem Fall müsse auch die alte Heizung stillgelegt und mit der Heizung des Kindergartens gekoppelt werden. Auch ein Anschluss an eine benachbarte Biogasanlage wäre denkbar. Alle Räume werden dezentral mit Belüftungsanlagen ausgestattet.

Albbruck Frist um ein Jahr verlängert: Schule in Unteralpfen bleibt geöffnet, bis Gebäude in Buch renoviert ist Das könnte Sie auch interessieren

Auch ein Großteil der Sanitäranlagen muss erneuert und teils behindertengerecht ausgebaut werden. Hausin sagt: „Auch die Lehrer bekommen eine neue Toilette, denn die bisherige war so klein, dass man sich kaum drin drehen konnte.“ Hinzu kämen kleinere Anbauten und eine eigene Nische für die Schüler. Das Lehrerzimmer wird verkleinert, ein Teil wird für einen Besprechungsraum abgezweigt. Außerdem werden neue Schul- und Küchenmöbel angeschafft. Auch die Fußböden werden teilweise erneuert. Er rechne jedoch damit, so Hausin, dass aufgrund der steigenden Handwerkerkosten die bisher veranschlagte Bausumme nicht ausreichen werde.

Albbruck Unterricht kann beginnen: Vorbereitungen an der Gemeinschaftsschule in Albbruck laufen Das könnte Sie auch interessieren

Mit einem Hinweis auf die anderen Projekte der Gemeinde sagte Stefan Kaiser: „Die Arbeiten gehen uns nicht aus, an den Mehrkosten können wir nichts ändern.“ Man müsse die Ergebnisse der Ausschreibungen abwarten. „Aber wenn wir was machen, wollen wir es auch richtig machen“, sagte er. Lothar Schlageter (FWV) erklärte: „Wir sind froh, dass die Arbeiten in Gang kommen und alles so gemacht wird, wie es geplant war.“ Er sehe darin auch ein Signal, dass die Schule Buch in Zukunft Bestand haben werde.

Helmut Pfeiffer (FWV), selbst einmal Lehrer an der Schule, empfahl, bei der Neuanschaffung Holzmöbel zu bevorzugen, die sich in der Vergangenheit bewährt und als langlebig erwiesen hätten. Außerdem empfahl er, in manchen Räumen für einen besseren Schallschutz zu sorgen. Günter Renk (SPD) erinnerte an das Thema Inklusion und einen barrierefreien Übergang zwischen den beiden Etagen. Ein Lift sei nicht eingeplant, so Hausin, aber der Weg sei geeignet, der außen die beiden Geschosse miteinander verbinde. Bürgermeister Stefan Kaiser verwies auf den geplanten Umbau der Grundschule Albbruck. Hier sei ein Lift eingeplant und dies könne bei der Verteilung der Kinder mit Behinderung sicherlich berücksichtigt werden.