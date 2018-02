Albbruck Die Nachbarschaftshilfe Von Mensch zu Mensch ist nun offiziell anerkannt

Nachbarschaftshilfe Albbruck „Von Mensch zu Mensch“ hat jetzt die offizielle Anerkennung entsprechend § 45a Elftes Sozialgesetzbuch und der Unterstützungsangebote-Verordnung Baden-Württemberg. Personen mit Pflegegrad, die das Angebot in Anspruch nehmen, erhalten dadurch 125 Euro monatlich.

Die Albbrucker Nachbarschaftshilfe „Von Mensch zu Mensch“ ist ein seit neun Jahren existierendes Erfolgsmodell. Einst von Bürgermeister Stefan Kaiser angeregt, hat es sich so gut entwickelt, dass es heute aus der Gemeinde Albruck nicht mehr wegzudenken ist. „Ständig ist man dabei, Verbesserungen und Optimierungen zu erreichen“, erklärte die Vorsitzende Doris Kohler. Dies hat dazu geführt, dass das Betreuungs- und Entlastungsangebot im häuslichen Bereich durch die Nachbarschaftshilfe Albbruck jetzt die offizielle Anerkennung entsprechend § 45a Elftes Sozialgesetzbuch und der Unterstützungsangebote-Verordnung Baden-Württemberg erfuhr.

Dies sei, so Stefan Kaiser, nicht nur ein Beweis für die Qualität der Hilfeleistungen, sondern trage vielmehr auch zur finanziellen Entlastung der in der Pflegeversicherung eingestuften Hilfeempfänger bei. In der Praxis bedeutet, dies, dass Personen, die einen Pflegegrad haben und das Hilfsangebot der Nachbarschaftshilfe nutzen, monatlich einen Anspruch auf 125 Euro durch die Pflegekasse haben. Mit diesen Betreuungs- und Entlastungsleistungen sollen pflegende Angehörige entlastet werden und pflegebedürftige Menschen die Möglichkeit haben, so lange wie möglich in ihrer gewohnten Häuslichkeit bleiben zu können, sagte Doris Kohler.

Grundvoraussetzung für die offizielle Anerkennung des Angebots der Nachbarschaftshilfe „Von Mensch zu Mensch“ ist vor allem auch der Einsatz qualifizierter Helfer mit fachlicher Eignung. Um dies weiterhin gewährleisten zu können, soll das Schulungsangebot an den Helferkreis, der aus 20 Männern und Frauen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen besteht, weiter ausgebaut werden. Einige von ihnen sind seit der Gründung des Vereins im Jahr 2009 dabei, andere sind später dazu gekommen. Die Helfer sind ehrenamtlich gegen ein geringes Entgelt im Einsatz bei der Kinder- und Seniorenbetreuung, Familienhilfe, Fahrdiensten und anderen Einsätzen, die von der Gartenarbeit bis zur Haustierbetreuung oder Behördengängen und dem Erledigen von schriftlichen Arbeiten reichen.

Koordiniert werden die Einsätze durch die Vereinsvorsitzende Doris Kohler, ihren Stellvertreter Günther Schmidt und die Einsatzleiterin in Unteralpfen, Margarete Maier. Zu vielen Hilfsempfängern habe sich in all den Jahren eine engere Verbindung entwickelt, sodass diese den direkten Weg zu den Frauen und Männern wählen, die ihnen die notwendigen Hilfeleistungen gewähren, wissen die Einsatzkräfte.

Der Verein

Die Nachbarschaftshilfe Albbruck besteht seit 2009. Der Verein wird neben der Gemeinde Albbruck auch durch die evangelische und katholischen Kirchengemeinden unterstützt und ist auf die Beiträge der Vereinsmitglieder und Spenden angewiesen. Kontakt über Doris Kohler, Telefon 07753/27 61.