von Doris Dehmel

In einem „Erste-Hilfe-Kurs am Auto“ haben die Unteralpfener Landfrauen von David Koroll in seiner Werkstatt in Oberalpfen viel Wissenswertes über den Umgang mit ihrem „Heiligs-Blechle“ erfahren. Nicht nur der fachgerechte Reifenwechsel sollte für die Frauen jetzt kein Problem mehr sein, sondern auch Abschleppen, Ölstandkontrolle und aufleuchtende Kontrolllampen. Die Frauen erhielten vom Fachmann wertvolle Ratschläge, wie man sich vorschriftsmäßig bei einer Panne oder nach einem Unfall verhält.