Albbruck Die Landfrauen Unteralpfen sind immer aktiv für die Gemeinschaft

Die Landfrauen Unteralpfen kümmern sich um zahlreiche Belange im Dorf. Die Wahlen bringen Veränderungen im Vorstand.

Bei den Unteralpfener Landfrauen ändert sich der Vorstand. Ruth Widmer, Bettina Leber und Raphaela Biermann verzichteten auf ihre Ämter. Bestätigt wurde das Führungsduo Marianne Rüd und Erika Moser. Kassiererin bleibt Christa Berger, zur neuen Schriftführerin wurde Sonja Schlosser gewählt. Beisitzerinnen sind Margot Schäfer, Linda Hak, Rosi Knoblauch, Kim Wuchner und Anja Weber. Derzeit zählt der Verein nach zwei Abgängen und drei Neumitgliedern 64 aktive Mitglieder mit einem Altersdurchschnitt von 59 Jahren.

Monika Zurin vom Bezirksvorstand dankte dem Vorstand für die aktive Vereinsarbeit und das Angebot, von dem alle Altersgruppen profitierten. Der Rückblick von Marianne Rüd wurde durch eine Bildergalerie bereichert. Gesellige Anlässe wie der Ausflug nach Sasbach und die Vollmondwanderung hatten ebenso stattgefunden wie der Feierabendhock und die Bewirtung am Rosenmontag. Von Erfolg gekrönt waren das sommerliche "Dünnenfest" und der Weihnachtsbasar. Dabei war die Kreativität der Frauen ebenso gefragt wie beim Stricknachmittag und beim Rebkranzbinden in Schliengen. Zudem findet regelmäßig die traditionelle "Stubete" statt.

Die Landfrauen kümmerten sich um den Mai- und Erntealtar in der St. Laurentiuskirche, pflegten die Umgebung der Kirche und hatten einen Arbeitseinsatz bei der Wassertretstelle. Groß war die Begeisterung der Kinder am Fredericktag und bei der Kinderdisco. Gemeinderat Daniel Moser dankte den "fleißigen Bienen" für ihren Einsatz im Dorf, das gute Miteinander und die Unterstützung anderer Vereine. Das vom Verein auf den Weg gebrachte Spielplatzprojekt befinde sich momentan in der Winterstarre.

Mit ihrem Arbeitseifer hatten die Landfrauen dafür gesorgt, dass Christa Berger von einem finanziellen Zuwachs berichten konnte, obwohl der Tagespflege in Albbruck 200 Euro überlassen, neue T-Shirts als Einheitskleidung und ein Partyzelt angeschafft wurden. Den ersten Vortrag im neuen Vereinsjahr gibt es heute, 1. März, um 19 Uhr im Pfarrheim Unteralpfen. Monika Studinger hat dabei die Landfrauen im gesellschaftlichen Wandel im Fokus.