Albbruck Die Laienspieler des Männergesangvereins Birkingen zeigen große Spielfreude

Das Stück „Die Leiche im Schrank“ sorgt für gute Unterhaltung. Der Männergesangverein Birkingen erntet viele Lacher.

Die Kriminalkomödie „Die Leiche im Schrank“ reihte sich einmal mehr an die erfolgreichen Weihnachtstheater der vergangenen Jahre vom Männergesangverein Birkingen. Standen die Sänger zur Eröffnung noch festlich gewandet auf der Bühne vom Birndorfer Bürgersaal und hatten mit ihren Liedvorträgen unter der Leitung von Andrea Bächle für den stimmgewaltigen Auftakt gesorgt, so zeigte sich zumindest ein Teil von ihnen dem Publikum wieder als ausgezeichnete Laienspieler.

Unter der Regie von Richard Gerteis und von Waltraud Amann entsprechend geschminkt und in die passende Garderobe gesteckt, verstanden es die Akteure auf der Bühne, die Theaterfreunde bis zuletzt mit stetig wachsender Begeisterung zu fesseln. Gleich mehrere Liebschaften sorgten im dem Dreiteiler für turbulente Szenen. Von dem Fotografen Johann Blöedt (Volker Mell) und seiner Geliebten Nicola Kraft (Heidi Wassmer-Vogelbacher) begann das familiäre Dilemma schließlich, seinen Lauf zu nehmen. Der plötzlich aufgetauchte Ehemann Siggi Kraft (Dominic Schäublin) sorgte ebenso für Verwirrung wie Axel Lehmann (Florian Sur) dessen Ehefrau Simone (Petra Haggenmiller) als Nachbarin des Fotografen moralische Unterstützung anbot.

In gewohnter Hochform präsentierten sich schließlich auch in diesem Jahr wieder Helen Böhler und Anton Sattler, die sich als älteres Ehepaar Anna und Hans Halt nicht nur im Alltag uneinig waren, sondern so richtig tüchtig in dem verflixten Spektakel mitmischten. Wie die Beiden, stiftete auch der Einbrecher Arno Pakult (Walter Felbek) zusätzliche Verwirrung. Wie es schließlich zur Leiche im Schrank kommt und wer als Oberkommissarin erscheinen wird, werden die Besucher des Lieder- und Theaterabends am heutigen Freitag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr im Birndorfer Pfarrsaal erleben können, wenn sich der Bühnenvorhang zum zweiten Mal öffnet.