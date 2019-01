von Doris Dehmel

In der Hoffnung auf baldigen Frühling durchstöbern viele Zeitgenossinnen ihre Kleiderschränke und beginnen sich, von dem einen oder anderen Kleidungsstück zu trennen. Auch Waltraud Amann aus Birkingen macht es ähnlich in ihrem privaten Bereich.

Ganz andere Bedeutung haben bei ihr Kleidungsstücke aus früheren Zeiten. Eigens für richtige "Schätze" hat sie ein Zimmer eingerichtet, um hier alljährlich nach Fundstücken zu suchen. Bei der agilen Birkingerin handelt es sich nämlich um die Maskenbildnerin und die Fachfrau für das passende Outfit, wenn es darum geht, die Theaterspieler vom Männergesangverein "Frohsinn" Birkingen beim alljährlich wiederkehrenden Weihnachtstheater auf die Bühne zu schicken. Ihr gelingt es immer wieder, Männer und Frauen so zu verändern, dass selbst Insider schon Mühe hatten, das wahre Gesicht zu erkennen.

Seit 30 Jahren bei den Sängern und bis vor wenigen Jahren auch über zwei Jahrzehnte hinweg beim SV Buch, ist Waltraud Amann über die Weihnachtstage im Einsatz. Durch die Heirat mit Conny Amann kam sie nach Birkingen.

Begeistert hatte sie, die auch einen Maskenbildnerkurs belegte, damals den Vorschlag ihres Schwiegervaters, Anton Amann, angenommen, sich mit ihrer Freude an der Typenverwandlung von Menschen einzubringen. Sie war die erste Frau, die sich in die Männerriege einklinkten. Später folgten auch Theaterspielerinnen und in jüngster Zeit Dirigentin Andrea Bächle. "Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als die verdienten Sänger Erwin Eckert und Anton Sattler noch im Birkinger Kranz auf der Bühne standen", versichert Waltraud Amann.

Sobald feststeht, was gespielt wird, kümmert sie sich um das Outfit. Schon im Sommer, wenn noch niemand daran denkt, sucht sie in ihrem großen Vorrat nach den notwendigen Kleidungsstücken. Sie ist Maskenbildnerin und Kostümlieferant in einem. "Es gab noch nie, dass irgendetwas fehlte", versichert Amann.

Sie schätzt die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung sich zumindest leihweise von dem einen oder anderen Utensil zu trennen. Dankbar ist Waltraud Amann auch für das Entgegenkommen ihrer Familie. Auch als die beiden Söhne noch klein waren und im Kinderwagen hinter dem Vorhang die Nähe zur Mama genossen, habe es bei ihnen wegen ihrer Verpflichtung an den Theaterabenden einfach einen anderen Ablauf an den Weihnachtstagen gegeben.

"Das Theater ist ein Stück von meinem Leben", erklärt sie. Sie freut sich heute schon auf die nächsten Aufführungen auch in der Gewissheit, dass gerade die Verwandlung der Spielleute in Doppelrollen unter großem Zeitdruck eine Herausforderung bedeut.