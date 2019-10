von Doris Dehmel

Die Schulleitung der Bucher Grundschule ist wieder besetzt. Anja Fabian hat als neue Rektorin die Verantwortung für die Schule mit ihren derzeit 80 Schülern in vier Klassen übernommen. Die neue Schulleiterin studierte Mathematik sowie Heimat- und Sachunterricht für Lehramt an Grund- und Hauptschulen an der Pädagogischen Hochschule Freiburg und war schon während ihres Referendariats an der Grundschule in Buch. „Der Ort war mir ans Herz gewachsen und ich freue mich, dass ich nun mit neuer Aufgabe zurückkehren durfte“, sagte Anja Fabian beim Besuch von Bürgermeister Stefan Kaiser.

Nach der Familienpause, während der ihre Dienststelle die Grundschule Erzingen blieb, stellt sie sich nun, mit Einblicken in die Schulleitertätigkeit ausgestattet, der neuen Herausforderung in Buch. Zu dieser kommt derzeit neben dem üblichen Schulalltag auch der Wechsel zur wiederbelebten Außenstelle in Unteralpfen hinzu.

Diese dient während der Innensanierung am Schulgebäude in Buch als Unterrichtsort. Fabian wird den Umbau begleiten und sieht darin eine einzigartige Gelegenheit, die pädagogischen Schwerpunkte mit Blick auf die bestmögliche Förderung und Begleitung der Kinder in der Gestaltung der Lern- und Arbeitsräume miteinzubringen.