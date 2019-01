von Doris Dehmel

Die Albbrucker Narren stehen in den Startlöchern für das nächste große Narrentreffen der Albbrucker Fastnachtsvereine. Fünf Jahre sind seit dem letzten Großereignis vergangen. Von diesem hatte sich in jedem Jahr der närrische Bazillus in die Ortsteile verbreitet, wo besondere Aktivitäten und Nachtumzüge stattfanden und die eigenen Jubiläen eine Vielzahl von Besuchern anzogen.

Die Schachener „Holzöpfel-Schränzer“, der „Guggi-Bucher“, dem Narrenverein „Haselnüss“ Unteralpfen, die Birndorfer „Chälhuddle“ und die „Salpeterer Pressband“ Birkingen sind auch diesmal wieder mit dabei, wenn die Albbrucker Narrenzunft „Alb-Gaischter“ ihr 35-jähriges Jubiläum feiert.

Narren erobern Albbruck

Am 2. und 3. Februar werden die Narren den Alltag in Albbruck bestimmen. Am Samstag um 14.11 Uhr wird die Zimmermannszunft im Ortskern den Narrenbaum stellen, während die veranstaltenden Guggenmusiken für die musikalische Unterhaltung sorgen. Um 17.11 Uhr findet in der evangelischen Christus-Kirche der ökumenische Narrengottesdienst statt. Und zwei Stunden später wird das närrische Großereignis durch den Schirmherrn Bürgermeister Stefan Kaiser auf dem Rathausplatz offiziell eröffnet. Wenig später nimmt mit dem großen Guggen-Open-Air mit zwölf Guggenmusiken auf zwei Bühnen das diesjährige Narrentreffen seinen weiteren Lauf.

Großer Umzug am Sonntag

Am Sonntag ist um 11.11 Uhr Zunftmeisterempfang im Feuerwehrhaus Albbruck. Der Umzug, an dem mehr als 75 Gruppen teilnehmen, davon 21 Musiken und 2500 Hästrägern, beginnt um 13.33 Uhr. Die „Glotterpiraten“ mit ihrem riesigen Schiff haben sich hierfür erneut angesagt. „Wir freuen uns, dass auch 14 Gruppen von Albbrucker Vereinen und Vereinigungen kommen“. Mit ihnen wird eine große Musikgruppe aus der italienischen Partnergemeinde Carmignano die Brenta den Zug anführen“, so Rainer Jehle, gastgebender Zunftmeister. Stände und Buden gibt es nahezu 20 Stück in unterschiedlicher Größe und weit verbreitet, in denen Vereine und Privatpersonen sich um das leibliche Wohl der Narren und Besucher kümmern. Parkplätze sind vor allem im Gewerbegebiet am östlichen Ortseingang großzügig ausgeschildert.

Straßensperrungen und Umleitung

Straßensperrungen sind in der Zeit von Freitag 14 Uhr bis Montag 18 Uhr, wegen der Auf- und Abbauarbeiten zwischen dem Kreisverkehr „Albtalstraße und dem „Eichenweg“ auch für die einmündenden Straßen zwingend notwendig. Hinzu kommt am Sonntag in der Zeit von 13.30 bis 17 Uhr die Vollsperrung der Albtalstraße zwischen den Abzweigungen Eisenbahn- und Bergstraße. In dieser Zeit erfolgt die weiträumige Umleitung des Verkehrs über Tiefenstein und Schachen nach und ab Albbruck.