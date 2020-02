Albbruck vor 9 Stunden

Die Albbrucker Narren ziehen beim Bunten Abend alle närrischen Register und begeistern ihr Publikum

Der Bunte Abend von Alb Gaischter und Sportverein hält was er versprochen hatte. Das Publikum hatte in der Gemeindehalle viel zu lachen. Bereits am Nachmittag haben die Alb Gaischter den Narrenbaum steht vor dem Rathaus aufgerichtet.