von Manfred Dinort

Seit Ende 2018 gibt Gottfried Hummel beim Musikverein Unteralpfen den Ton an. Bei der Hauptversammlung im Vereinsheim gab er seinen ersten Bericht als Dirigent ab. Gestört habe ihn die mangelnden Probendisziplin, die in großer Diskrepanz zum angestrebten musikalischen Niveau gestanden sei. Aber das habe sich inzwischen etwas gebessert. „Ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg und werden noch einiges miteinander erreichen.“

Hummel betonte: „Bei den Sommerkonzerten ist es für mich wichtig, ein Orchester zu haben, das sein Programm gekonnt und routiniert spielen kann, an jedem Ort, zu jeder Zeit und zu jedem Anlass.“ Deswegen liege der Schwerpunkt bei den Proben auf dem Durchspielen, statt sich an kleinen, für die Zuhörer kaum wahrnehmbaren Details festzubeißen. Ganz anders sei das beim Jahreskonzert, da werde auch an den Details gefeilt, um das Maximum aus den Stücken und den Musikern herauszuholen. „Es ist für mich eine große Hilfe, mit Nico Albiez einen kompetenten und verlässlichen Vizedirigenten an meiner Seite zu haben.“

Der Verein Der Musikverein Harmonie wurde 1892 gegründet und hat derzeit 63 Aktive. Kontakt: Vorsitzender Daniel Ebner, unter der Telefonnummer 07755/939 48 58.

Viel Lob hatte der Vorsitzende Daniel Ebner für den neuen Dirigenten: „Du passt sehr gut zu uns, wir haben großes Glück gehabt, dass wir Dich gefunden haben.“ Aber auch er ermahnte die Aktiven, es mit den Proben genauer zu nehmen. Laut Statistik seien inzwischen erste Erfolge erzielt worden, der durchschnittliche Probenbesuch stieg von 68 auf 70 Prozent. Spitze war Isabell Maise, gefolgt von Margret Maier und Andrea Wieland.

In seinem Rückblick erinnerte Ebner an den dreitägigen Jahresausflug nach Serfaus/Tirol. Für ihn persönlich sei das ein Highlight gewesen, ganz wichtig für das Gemeinschaftsgefühl. Erfolgreich gingen der Theaterabend und das Saufest auf dem neu gestalteten Vorplatz der Halle über die Bühne. „Mega-cool“ sei das Jahreskonzert mit den spektakulären Musical-Einlagen, eine Initiative von Anita Blum, gewesen. Ein kleines literarisches Meisterwerk lieferte Annelore Aulbach mit ihrem Jahresbericht. Über den aktuellen Kassenstand informierte Melanie Ebner. Zum Ausbildungsstand des Nachwuchses berichteten die beiden Jugendbetreuerinnen Marleen Hoppe und Lorena Rebsamen.

Vorstand im Amt bestätigt

Bei den Wahlen, die von Gemeinderat Daniel Moser geleitet wurden, wurde Daniel Ebner einstimmig in seinem Amt bestätigt. Beisitzer Robin Bächle, der für ein Jahr pausieren will, wird künftig von Leon Rebsamen unterstützt. Kassiererin Melanie Ebner gab ihr Amt an Diana Wassmer ab, die sich gegenwärtig aber noch in den USA aufhält.