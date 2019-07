von Manfred Dinort

In Festlaune präsentierte sich am Wochenende der TCU, der Tennisclub Unteralpfen. Im Kreise der Mitglieder und geladener Gäste feierte der Verein auf seinem Areal beim Sportplatz sein 25-jähriges Bestehen. Der Vorsitzende Erich Schubert freute sich, auch zahlreiche Gründungsmitglieder begrüßen zu können, darunter 17, die noch aktiv im Verein mitspielen.

Beim 25-jährigen Jubiläum des Tennisclubs Unteralpfen konnten 21 Gründungsmitglieder geehrt werden. Nur fünf waren nicht anwesend. | Bild: Manfred Dinort

Die Jugend forderte er auf, sich sportlich stärker zu engagieren und im Verein mitzumachen. „Wir freuen uns über jedes neue Mitglied“, sagte er. Bürgermeister Stefan Kaiser hielt die Festansprache. „Mit der Gründung des Vereins am 29. Januar 1994 wurde das bestehende Freizeit- und Sportangebot in Unteralpfen um eine attraktive Variante erweitert“, sagte er. „Hier wurde in den vergangenen 25 Jahren vorbildliche Arbeit geleistet.“ In den Vereinen seien auch die Jungen und Mädchen gut aufgehoben, „sie lernen hier frühzeitig, im Team zu arbeiten, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen“. Der Verein führe Jung und Alt zusammen, fördere das soziale Lernen und die Integration der Neubürger. Als Geschenk der Gemeinde überreichte er einen Scheck über 125 Euro.

Überraschung des Abends

Dann kam die Überraschung des Abends: Für besondere Verdienste und ehrenamtliches Engagement zeichnete Stefan Kaiser das Ehepaar Erich und Susi Schubert mit der Urkunde und Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg aus. Der Bezirksvorsitzende Thomas Hähnel verwies ebenfalls auf die besondere Bedeutung der Vereine für die Jugend. Den TCU lobte er für seine Stabilität. Andere Vereine hätten deutlich mehr Probleme gehabt, mit dem Abklingen des Tennisbooms, ihre Mitglieder bei der Stange zu halten.

Auszeichnung für Ältesten des Vereins

Eine besondere Auszeichnung gab es für den Senior des Vereins, Erich Schubert sen., der von Anfang an dabei war und mit 84 Jahren noch immer aktiv Tennis spielt. Auch am zweiten Tag herrschte viel Betrieb. Es gab spannende Spiele und eine gut sortierte Speisekarte. Für musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Unteralpfen unter der Leitung von Nico Albiez.