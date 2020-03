von Doris Dehmel

In der Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Ortsgruppe Albbruck waren bei 47 Wanderungen 508 Wanderer gemeinsam unterwegs. Dabei waren 347 Kilometer erwandert worden. Aufgeteilt in 26 Halbtageswanderungen und 16 Tageswanderungen sowie der fünftägigen Wanderwoche führten acht Wanderführer die Teilnehmer an interessante Ziele.

Hochgebirgswanderung abgesagt

Leider war zum dritten Mal die Hochgebirgswanderungen ausgefallen. War es mehrfach das schlechte Wetter, so musste 2019 die Wanderungen in den Schweizer Alpen wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt werden. Dies war für den Vorsitzenden Joachim Weidler ein Grund, dieses Angebot ganz aus dem Wanderprogramm 2020 zu streichen. Voll war der Ausflugsbus, der den Campus Galli zum Ziel hatte.

Lob für Pflege der Wanderwege

Gut gewirtschaftet hatte Kassenwart Gerd Walbrecht, zu dessem positiven Ergebnis auch der Gemeindezuschuss beigetragen hatte. Dies soll auch weiterhin so sein, versicherte Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Bögle. Er lobte das Angebot des Schwarzwaldvereins und vor allem auch die Pflege der Wanderwege, von dem auch Urlauber in der Gemeinde profitierten.

Viel Arbeit für Wegewart

Wegewart Pascal Weidler war auf der Gemarkung Albbruck 212 Stunden im Einsatz und auf der Gemarkung Dogern weitere 17 Stunden. Aus seinem Bericht war zu erfahren, dass durch die Veränderungen im Wald vor allem die Verbreitung der Brombeeren auf den Wanderwegen zusätzliche Arbeit bereite. „Leider mussten wir wegen der stetigen Zerstörungswut , den Wanderplatz in Schachen aufgeben“, so Vorsitzender Joachim Weidler.

Naturschutzwart Frank Makowka berichtete über die Biotoppflege, die gemeinsam mit Personen vom Rehazentrum Christiani und auch gemeindlichen Bauhofmitarbeitern stattgefunden hatten. Der Naturschutzwart hofft, dass der Schwarzwaldverein wieder bei der diesjährigen Kinderferienaktion dabei sein wird und wieder eine naturkundliche Führung im Mühlbachtal stattfinden kann.

Der Verein Der Schwarzwaldverein Ortsgruppe Albbruck zählt 136 Mitglieder. Ziel der diesjährigen Wanderwoche ist Wolfegg-Alttann. Der Jahresausflug am 19. August führt zur Landesgartenschau nach Überlingen. Vorsitzender des Vereins ist Joachim Weidler.

Wenn der Altersdurchschnitt der Mitglieder auch stetig ansteigt, so hofft Joachim Weidler doch auch jüngere Mitglieder und Familien für das Wandern begeistern zu können. Dass dies ein gesundes Hobby ist, zeige sich bei Leonie Albiez. Für ihre 40-jährige Vereinszugehörigkeit erhielt sie vom Vorsitzenden das Ehrenzeichen in Gold überreicht. Wolfgang Bögle, der sich auch als Wanderführer bereiterklärte, Alternativen für Hochgebirgswanderungen zu suchen, wurde mit dem Ehrenzeichen in Silber für seine 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.