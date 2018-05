Albbruck Der Schwarzwaldverein Albbruck betreut 143 Kilometer Wegenetz

Der Schwarzwaldverein Albbruck blickt auf 52 Touren mit 289 erwanderten Kilometern zurück. Selma Troll erhält das Wanderleistungsabzeichen in Gold.

Der Albbrucker Schwarzwaldverein betreut eine Gesamtstrecke von 143 Kilometern Wanderwegenetz. Davon entfallen allein 28 Kilometer auf den Albbrucker Dörferweg. Zum Hochrheinhöhenweg auf der Gemarkung zählen neun Kilometer und in der Gemeinde Dogern 2,5 Kilometer. Der Hotzenwaldquerweg erstreckt sich über sechs Kilometer. Zu den mit gelben Rauten ausgeschilderten 75 Kilometern in Albbruck und 15,5 Kilometern in Dogern kam der Albsteig auf Albbrucker Gemarkung mit 7,1 Kilometern im vergangenen Jahr neu hinzu.

Der bisherige Wegewart Gebhard Kaiser und sein Nachfolger Pascal Weidler waren in Albbruck 245 Stunden und in Dogern auf dem Wegenetz 35 Stunden unterwegs, um die Beschilderung zu erneuern. Vorsitzender Joachim Weidler dankte den Helfern für ihren Einsatz und dem Gemeindewerkhof für die Unterstützung. Der gebrochene Steg über den Birkinger Wasserfall soll durch eine Eisenkonstruktion ersetzt werden. Dank gebührte auch allen acht Wanderführern, die im vergangenen Jahr mit 617 Teilnehmern unterwegs waren.

Auf 52 Wanderungen wurden 289 Kilometer erwandert. 20 Halbtageswanderungen, 26 Tageswanderungen und die Wanderwoche fanden statt. Wegen ungünstiger Witterung musste die Hochgebirgswanderung im Gotthardmassiv abgesagt werden. Gut angenommen wurde die von Walter Holle geleitete Vogelexkursion. Sie soll am 5. Mai wiederholt werden. Fortgesetzt werden soll die Springkrautaktion im Schachener Mühlbachtal. Der Jahresausflug führte 2017 ins Schwäbische und hat in diesem Jahr am 13. Juni die Landesgartenschau in Lahr zum Ziel. Bereits zum zweiten Mal fand die Wanderwoche in Zöbeln in Tirol statt und wird 2018 in Baiersbronn stattfinden.

In der Hauptversammlung stand die Ehrung von Inge Reber für ihre 40-jährige Mitgliedschaft auf der Tagesordnung. Der Vorsitzende Joachim Weidler verband den Dank an sie mit der Übergabe des Ehrenzeichens in Bronze. Das Wanderleistungsabzeichen in Gold erhielt Selma Troll und in Bronze hatten es sich Eleonore Hüwel, Gerti Bähler und Robert Burkart verdient.