Albbruck Der Ortsteil Alb soll aufgewertet werden

Erste Planungsideen für die Sanierung und Aufwertung des Ortsteils Alb werden im Gemeinderat vorgestellt. Eie Vernetzung mit dem ehemaligen Papierfabrik-Areal wird angestrebt.

In direkter Nachbarschaft des ehemaligen Papierfabrikareals liegt der Ortsteil Alb. Getrennt sind die beiden Ortsbereiche durch die Alb, gleichzeitig aber auch eng verbunden durch die alte Alb-Brücke, die inzwischen unter Denkmalschutz gestellt wurde. Im Norden grenzt der Ortsteil an die Bahnlinie, im Süden an die B 34. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße liegt das Gewann Im Bannhag, das als Standort für das geplante Zentralklinikum des Landkreises in Frage käme. Für den Ortsbereich ist eine Ortskernsanierung geplant, ein erstes Konzept wurde in der Sitzung des Gemeinderats von der Vertreterin des Planungsbüros Baldauf aus Stuttgart vorgestellt, dem gleichen Büro, das auch den neuen Bebauungsplan für das Papierfabrik-Areal ausgearbeitet hat.

Der Ortsteil soll saniert und aufgewertet werden und mit dem künftigen Baugebiet auf dem Papierfabrik-Areal besser vernetzt werden. Das Zentrum des Ortsteils liegt in der Nähe des Albufers, die markanten Gebäude sind die St. Josefs Kirche, das Bernhardsheim und der Kindergarten. „Für eine Gliederung sorgen die Grünflächen“, so die Planerin, „sie tragen ganz entscheidend zum positiven Bild eines Siedlungsraumes bei.“ Weitere Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich entlang der Kraftwerksstraße, der Rheinstraße und entlang des Albuferwegs.

Es gelte auch, die Ortsmitte aufzuwerten und potenzielle Bauflächen zu überplanen. Dazu meldete sich SPD-Sprecher Rolf Rüttnauer zu Wort: „Unter Dorfmitte stelle ich mir etwas Lebendiges vor. Wie kann man dieses stille Zentrum mit Leben erfüllen? Gibt es da wenigstens eine Kneipe?“ Eine Ortsmitte könnte auch das Erlebnis der Ruhe vermitteln, lautete die Antwort der Planerin. Ein gastronomischer Betrieb sei zwar geplant, aber auf der anderen Seite der Alb, auf dem Papierfabrik-Areal. Durch die Brücke sei eine kurze, fußläufige Verbindung gewährleistet. Berücksichtigt ist in der Grünplanung auch die Bundesstraße 34: Die vorläufige Planung sieht hier eine einseitig bepflanzte Allee vor.

Für die Umsetzung der Sanierungs- und Planungsvorhaben könnten Fördermittel des Landes generiert werden. Bürgermeister Stefan Kaiser kündigte an: „Es gibt viel zu tun.“ Es könne aber nicht alles von heute auf morgen realisiert werden, „aber wir müssen wenigstens mit der Planung beginnen.“ Für ihn ganz wichtig sei eine gute Vernetzung der Ortsteile. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der weiteren Planungsarbeiten an das Planungsbüro Baldauf für eine Summe von 30 000 Euro zu. Im Rahmen der Bürgerfragestunde meldete sich der ehemalige Gemeinderat Manfred Ebner zu Wort. „Den Reitstall drüben erhalten wir. Aber was passiert mit der Eisenbahnbrücke? Die reißen wir ab!“ – „Nicht wir“, korrigierte Stefan Kaiser, „sondern die Bahn.“