von Manfred Dinort

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. In diesem Sinne äußerten sich Markus Rothmund, Leiter des Forstbezirks West und Revierförster Wolfgang Walz im Gemeinderat über den Zustand des Gemeindewaldes. Ziel sei es, die ökologische Funktion des Waldes zu erhalten und auch weiterhin Gewinne zu erzielen, so die Forstbeamten, „wo das nicht möglich ist, lassen wir alles liegen, so wie es ist.“

In der Gemeinde Albbruck gibt es rund 1400 Hektar Wald, davon 177 Hektar Kommunalwald. Der Fichtenbestand im Gemeindewald liegt immer noch bei 52 Prozent. Angestrebt ist für die Zukunft eine stärkere Durchmischung mit Weißtanne, Douglasie, Eiche, Buche und Ahorn. Markus Rothmund: „Es gibt im Kreis nur noch wenige Standorte, etwa am Herzogenhorn, die für die Fichte geeignet sind“.

Der Gemeindewald Auf der 177 Hektar großen Fläche des Gemeindewaldes ist die Fichte mit 52 Prozent noch immer die dominierende Baumart, gefolgt von der Tanne (13 Prozent), der Kiefer (sechs) Prozent), der Douglasie (zwei Prozent) und der Lärche. Der Laubbaumanteil liegt bei 26 Prozent, in der Hauptsache Buche, Ahorn, Esche und Eiche. Ziel des neuen Einrichtungszeitraums ist es, die Bestände an Tannen, Douglasien und Laubbäumen deutlich zu steigern.

2018 wurden im Gemeindewald 3814 Festmeter eingeschlagen, der Überschuss betrug 90 000 Euro. In diesem Jahr wurden rund 2800 Festmeter geerntet. „Wir gehen davon aus, dass auch in diesem Jahr das Ergebnis positiv sein wird“, so Rothmund. Das kommende Jahr, so führte Wolfgang Walz aus, sei mit großen Unsicherheiten behaftet. Ziel sei eine Holzernte mit 2600 Festmetern und ein Gewinn von 56 600 Euro. „Dort, wo die Kosten nicht gedeckt werden können, lassen wir einfach alles stehen“, sagte er.

Positiv habe sich auch die Gründung der Waldgemeinschaft ausgewirkt, der etwa hundert Waldbesitzer mit einer Fläche von 115 Hektar angehören. Geplant sei im Frühjahr nächsten Jahres eine Waldbewertung, der sich auch private Besitzer anschließen könnten. Dabei sei mit Kosten in Höhe von 150 bis 200 Euro je Hektar zu rechnen. Das Projekt werde vom Land mit 90 Prozent der Kosten gefördert. Bei Waldverkäufen innerhalb der Waldgemeinschaft liege das Vorkaufsrecht bei der Gemeinde.

Bei Einschlägen im Privatwald gewähre das Land eine Aufarbeitungshilfe von 3 Euro, die im Landratsamt beantragt werden konnte. „Das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, bemängelte Claus Schlachter (CDU). Der Gemeinderat stimmte der Schlussabrechnung zu und beschloss ein Alt- und Totholzkonzept für den Gemeindewald. In dem Konzept werden Habitatbäume und Habitatbaumgruppen ausgewiesen, in denen eine Bestandsverjüngung ansteht. Hinzu kommt die Schaffung von Waldrefugien, die in der Regel nicht mehr bewirtschaftet werden. Solche Refugien sollten mindestens einen bis drei Hektar groß sein und nach Möglichkeit an verschiedenen Orten liegen. „Wir haben dafür einige Flächen im Visier“, so Wolfgang Walz, „aber nicht an der Albhalde, wo wir ohnehin nichts machen können.“

Bürgermeister Stefan Kaiser bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit den Forstbehörden. Markus Roth­mund gab das Kompliment zurück: „Die Gemeinde Albbruck hat bei uns einen ausgezeichneten Ruf, weil sie ihre Maßnahmen zügig und termingerecht durchführt.“ Gemeinderat Franz Brüstle regte an, nach dem Vorbild anderer Gemeinden ebenfalls eine Pflanzaktion durchzuführen, entsprechend dem Motto des Städte- und Gemeindetages, „1000 Bäume in 1000 Gemeinden“.