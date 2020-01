von Doris Dehmel

Das Reha-Zentrum Christiani in Schachen ist einer der größten Arbeitgeber der Gemeinde Albbruck. Was vor drei Jahrzehnten als Modellprojekt im Rahmen der Psychiatrie Enquete, dem Lagebericht der psychiatrischen Landschaft in der Bundesrepublik, begann, ist heute fest etabliert. In der Einrichtung kümmert sich eine Vielzahl von Fachleuten um ihre Patienten: fest angestellte Fachärzte, Psychiater und Psychologen, Mitarbeiter aus der Gesundheits- und Krankenpflege und Arbeitstherapeuten. „Insgesamt 200 Personen stehen in der größten Einrichtung in Baden-Württemberg, die eine medizinisch-berufliche Rehabilitation für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, wie Schizophrenie oder Borderline Persönlicheitsstörungen anbietet, in engem Kontakt mit den ihnen anvertrauten Menschen“, sagt Geschäftsführer Reiner Hagemann.

Die Einrichtung Dem vor 30 Jahren umgesetzten Modellprojekt des Reha-Zentrums Christiani folgten bundesweit zahlreiche Einrichtungen. Von den in Baden-Württemberg neun vergleichbaren Rehabilitationseinrichtungen ist das Reha-Zentrum Christiani in Schachen mit 50 stationären und sechs ambulanten Plätzen die größte Einrichtung. Kontakt unter Telefon 07753/921 10.

Bereits von Beginn an wurde mit der anthroposophisch orientierten Konzeption auf die therapeutische Wirkung von Natur und Ruhe gesetzt. Zudem wusste man auch um die Bedeutung aktiver Teilhabe und Integration in das soziale Leben. So entwickelte sich durch das gemeinsame Miteinander von gesunden Personen und Menschen mit Behinderung oder Erkrankung in der Arbeit und im Alltag eine Kooperation mit heute mehr als 150 Betrieben in der Region und dem Rehazentrum Christiani (RPK), was entscheidend zur beruflichen und sozialen Rehabilitation beiträgt.

Werkstätten und Therapien

Neben der ärztlichen, psychotherapeutischen und medikamentösen Versorgung sind verschiedenste Werkstattbereiche ebenso wie begleitende Heileurythmie, Kunst- und Ergotherapie wichtige Teile, die in der ein- bis zweijährigen Maßnahme durchlaufen werden können. Darüber hinaus gibt es ein individuell auf den Bedarf abgestelltes Unterrichtsprogramm.

Eine weitere elementare Säule der Maßnahmen ist das sozialtherapeutisch betreute Wohnen. „Immerhin konnten in den letzten Jahren über 80 Prozent der Rehabilitanden die eine berufliche Maßnahme durchlaufen haben, ins Arbeitsleben integriert und ihnen so ein selbständiges Leben ermöglicht werden“ sagt Einrichtungsleiter Silvan Bittner. Rehabilitanden, die der weiteren Qualifikation bedürfen, um Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu haben, nutzen vielfach die Möglichkeiten des Christiani Bildungszentrums in Bad Säckingen . Menschen, deren Rehabilitation aufgrund ihrer schweren Erkrankung vorerst nicht gelingt, können bei Christiani in der Lebens- und Werkgemeinschaft ein Zuhause und eine Aufgabe finden.