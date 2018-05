Albbruck-Birndorf Das Gockel-Kreuz im Birndorfer Weiler Hechwihl erstrahlt nach der Restaurierung nun in neuem Glanz

Familie Ebner initiiert die Restaurierung des Flurkreuzes im Birndorfer Weiler Hechwihl, das als Gockel-Kreuz bekannt ist. Die Kirchengemeinde gibt eine finanzielle Unterstützung. Handwerker der Umgebung arbeiten zusammen, um das Kreuz herzurichten.

Seit vielen Jahren setzt das Flurkreuz im Birndorfer Weiler Hechwihl einen besonderen Akzent. Weil der Zahn der Zeit aber nicht spurlos am sogenannten „Gockel-Kreuz“ (ein Hahn sitzt auf der Spitze) vorüber gegangen war, hatte sich die Eigentümerfamilie Josef Ebner von der Steinbacher Mühle entschlossen, das Kreuz renovieren zu lassen. Jetzt wurde es von Pfarrer Klaus Fietz im Beisein vieler Birndorfer Einwohner gesegnet.

Über Jahrzehnte hinweg stand ein altes Flurkreuz aus der Mutterschen Werkstatt (Unteralpfen) in Richtung Hofstelle Höfler, wie es der legendäre Pfarrer Jakob Ebner in einer Chronik überliefert. Als im Jahr 1978 die Straßenführung geändert wurde, gab die Familie Ebner dem Holzbildhauer Heinz Faller aus Unteralpfen den Auftrag, nach dem Vorbild des alten Kreuzes ein neues zu schaffen und es an der jetzigen Stelle aufzurichten, was dann im Jahr 1979 geschah.

Für die jüngste Sanierung bekam die Familie Ebner finanzielle Unterstützung von der Kirchengemeinde Birndorf. Verwendet wurden dazu Rücklagen, die noch vom ehemaligen Bildungswerk Birndorf stammen. Am Kreuz wurden die Seitenteile erneuert, es wurden Risse gekittet und die Symbole der Leidensgeschichte neu lackiert. Der etwa ein Meter große Christuskörper und der namensgebende Hahn auf dem Kreuz wurden von Holzbildhauer Heinz Faller in Unteralpfen neu geschnitzt. Die kunstgeschmiedete Halterung für das Kreuz und die Stabilisierung des Steinsockels wurden nach der Idee von Heinz Faller und Armin Ebner von Schmiedemeister Armin Ebner aus Oberalpfen angefertigt, einbetoniert und angebracht. Malermeister Rainer Kuttruff aus Buch hat schließlich den Steinsockel ausgebessert und neu gestrichen.

Mit einer Andacht direkt vor Ort wurde das restaurierte Flurkreuz jetzt gesegnet. Pfarrer Klaus Fietz zeigte sich froh und dankbar, dass das Kreuz jetzt wieder in neuem Glanz erstrahlt und dankte allen Beteiligten, die dies möglich gemacht haben.