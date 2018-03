Albbruck Carlos Groß ist neuer Vorsitzender des Stock-Car-Clubs Albbruck

Carlos Groß wurde zum neuen Vorsitzenden des Stock-Car-Clubs Albbruck gewählt. Markus Hilpert übernimmt den Posten des Vize. In der Hauptversammlung blickte der Verein auf seine Erfolge zurück und ehrte langjährige Mitglieder.

Albbruck – In der Hauptversammlung des Stock-Car-Clubs Albbruck wählten die Mitglieder nach der Bestätigung von Vereinspräsident Konrad Kunzelmann eine neue Vorstandsspitze. Vorsitzender Julian Gensig verzichtete auf eine Wiederwahl, als Nachfolger wurde der bisherige Stellvertreter Carlos Groß gewählt. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Markus Hilpert gewählt. Erster Rennleiter bleibt Peter Lüttin und auch Natalie Anhalt behielt ihren Schriftführerposten. Zu den bisherigen Beisitzern Lydia Berger und Walter Kern wurden Daniel Kalt und Andreas Gäng neu hinzu gewählt. Kassenprüfer sind Marc Schieß und Martin Schmidt. Zu Kommissaren gewählt wurden Sandro Hoppe, Timo Ebner, Andreas Gäng und Fabian Wehrle.

Ein in allen Bereichen erfolgreiches Jahr liege hinter dem Stock-Car-Club, versicherte Julian Gensig. „Mit über 200 Teilnehmern und über 2000 Zuschauern ist das eigene Rennen in Schachen das Maß aller Dinge im 3-Nationen Cup“, war der Vorsitzende überzeugt. Im Gesamtklassement erreichten die vereinseigenen Fahrer sieben erste, sechs zweite, drei dritte und drei vierte Plätze. Die 115 aktiven Fahrer hatten 7850 Meisterschaftspunkte und damit 1000 Punkte mehr als im Jahr 2016 erreicht. In den Cup aufgenommen wurde auch die Jugendklasse.

Viele Pokale waren bei den Rennen in Maggiore, Hoch Ybrig, Pfeffelbach, Neuenburg und Bure und dem vereinseigenen Internationalen Auto-Cross in Schachen geholt worden. Hier hatten auch zwei Trainingstage stattgefunden, deren Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr nach oben ging. Dank einer entsprechend großen Zahl an Helfern war es möglich, erneut einen Jugendlehrgang zu veranstalten.

Rennleiter Peter Lüttin hatte in seinem Rückblick vor allem die Aktivitäten auf dem eigenen Renngelände im Visier. Allen, die sich in den Arbeitseinsätzen engagiert hatten, galt sein besonderer Dank. Und dabei speziell dem Wirtschaftsteam, das sich erneut zwei Tage der riesigen Herausforderung gestellt und an dem von Kassier Stefan Erdmann vorgetragenen finanziell guten Ergebnis entscheidenden Anteil hatte. „Pit“ Lüttin sprach von „einem schönen Jahr für den Rennleiter“. Er hofft, dass der Eifer an den Arbeitseinsätzen noch etwas größer werde, zumal wieder einige Verbesserungen anstehen. Nachdem im vergangenem Jahr erneut zwölf Teilnehmer nach dem Jugendlehrgang erfolgreich die Prüfung abgelegt hatten, wird in Kürze ein neuer Lehrgang stattfinden.

In der Hauptversammlung wurden auch zahlreiche Mitglieder geehrt: Seit zehn Jahren sind Emil Süssli, Rene Elber und Carlos Groß dabei, seit 20 Jahren Mitglied sind Markus Oehler, Klaus Heilemann und Martin Maszurimm. Vor 25 Jahren sind Oswin Behringer und Renate Keller in den Verein eingetreten.