Mit der Veranstaltung in Albbruck eröffnete der CDU-Gemeindeverband die Reihe der Kandidatenvorstellungen, die in allen Ortsteilen fortgeführt wird. Außer zwei CDU-Gemeinderäten in Albbruck und einem Kollegen in Birkingen bewerben sich die übrigen erneut um einen Sitz im Gemeinderat. Claus Schlachter und Gerhard Gantert zählen neben Bürgermeister Stefan Kaiser und Corinna Große zu den CDU-Kreistagskandidaten im Wahlkreis IV zu dem neben Albbruck, Laufenburg und Murg zählen.

„Wir sind breit aufgestellt und haben Kandidaten aus allen Bevölkerungsschichten“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Claus Schlachter. Er bedauerte aber gleichzeitig auch, dass es nicht gelungen ist, mehr Frauen für eine Kandidatur zu gewinnen. Eine wesentliche Aufgabe sieht die Orts-CDU im Bereich der bedarfsgerechten Schulentwicklung in Albbruck mit der vorgesehenen baulichen Erweiterung im jetzigen Grundschulgebäude.

In Kürze soll die Innensanierung der Schule in Buch starten. Wert legt die CDU auch auf die Sanierung der Halle in Schachen und der Friedhofskapelle Birndorf. Nach dem Experten im Zusammenhang mit dem Brandschutzbedarf die Notwendigkeit der Feuerwehr-Abteilung Schachen betont haben, unterstützt die CDU den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses am südlichen Ortseingang. Fortgesetzt werden soll die zukunftsorientierte Grundstückspolitik mit der Vorhaltung bedarfsorientierter Gewerbeflächen auch in den Ortsteilen. Diese sollen in kleinerem Umfang auch im östlichen Teil des ehemaligen Papierfabrik-Areals ausgewiesen werden.

Neben der Ergänzung der gemeindlichen Infrastruktur auch in der Wasserversorgung und im Abwasserbereich und der Erneuerung des Wege- und Straßennetzes sowie eines barrierefreien Schienenzugangs am Bahnhof Albbruck wird die Wiedereröffnung der Albtalstrecke gefordert und dies nicht nur zur Förderung von Naherholung und Tourismus. Bei der von Zuhörern geforderten Verbesserung der Hausarzt-Situation wurden verschiedene Versorgungsmodelle angesprochen. Im Zentralort wie in den Ortsteilen werde sich die Struktur der gemeindlichen Kindergärten am Bedarf orientieren, so Claus Schlachter.

