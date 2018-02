Albbruck Bunter Abend in Albbruck: Narren zeigen Vielfalt

Die witzigen Sketche und Tanznummern kommen beim Bunten Abend in der Albbrucker Gemeindehalle gut an.

Albbruck – „Lachen, Singen, Lustig sein“ hieß es beim Bunten Abend in der Albbrucker Gemeindehalle. Hierzu hatte Felix Kirves beim Einzug der „Alb Gaischter“ das Publikum animiert und rasch hatte sich der närrische Bazillus unter dem Publikum, das vom SV Albbruck bewirtet wurde, verbreitet. Florian Silbereisen (Yannik Jehle) und seine Schwester Elena als Helene Fischer sorgten für Spannung und als weiterer Teil vom „Jehle-Trio“ Bruder Lukas für entsprechende Bewegung beim Publikum bis sich der Bühnenvorhang stets wieder aufs Neue öffnete.

Bereits zum festen Stamm der Akteure auf der Bühne gehört die Tanzgarde aus Görwihl. Erst nach einer Zugabe konnten sich die neun Damen endgültig verabschieden. Was wäre ein Bunter Abend ohne „Hasi“ Michael Rotzinger. Er ließ seine Zuhörer an seinen Alltagserlebnissen teilhaben und verstand es ausgezeichnet selbst Missgeschicken etwas Positives abzugewinnen. Keineswegs ein Ersatz für die an diesem Abend ausgefallenen „Tanzmäuse“ war der Sänger Markus Jehle. Ihm war es mit seinen fetzigen närrischen Ohrwürmern gelungen, das Publikum so richtig in Schwung zu bringen.

Die Hallen zum Beben brachten die „Holzöpfel Schränzer“ aus Schachen 23 Musikerinnen und Musiker boten ein Feuerwerk der Guggenmusik nach dem das Publikum immer wieder Zugaben forderte. Ganz gemächlich ging es schließlich beim „Rentnerbänkle“ zu. Wenn die Personen in den vielen Jahrzehnten auch andere sind, die Neugierde bei den Besuchern auf diesen traditionellen Programmpunkt ist bis heute geblieben. Ernst (Daniel Studinger) und der schwerhörige Fritz (Felix Kirves) hatten so ihre Probleme mit den Eigenheiten der heutigen Jugend. Sie konnten oder wollten den vorlauten Julian (Moritz Rotzinger) einfach nicht verstehen. Aber auch er hatte Mühe sich in die Situation der beiden Rentner zu versetzen, was immer wieder zu großen Missverständnissen führte.

Der Gesangverein Albbruck müsse unbedingt wieder beim diesjährigen Sommerfest eine Hitparade veranstalten, forderten die Alb Gaischter. Schließlich wollen sie ihren vor Jahren geholten Sieg verteidigen, so wie sie es jetzt auf der Bühne mit Unterstützung von Andreas Gabalier (Moritz Kliemchen) machten, „Johnny Däpp“ gleich in doppelter Besetzung aufboten und schließlich gegen den Chor der Stammtischler und Fußballer den Wettbewerb gewannen.

Die Sympathie des Publikums holte sich einmal mehr das Siedlerballet. Bereits im 32. Jahr hatte sich Ida Tröndle für die Choreographie etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie ließ ihre strammen Mannen in den von Marion Blossei gefertigten Klamotten als Mitglieder der historischen Bürgerwehr und zum Badner Lied auftreten, was zum Ende des Abends für einen weiteren Höhepunkt im Programm sorgte.

