von Manfred Dinort

Interessante Daten und statistische Zahlen sind im Rechenschaftsbericht der Gemeinde enthalten, der in der letzten Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2019 vorgestellt wurde.

Stetig gestiegen sind die Steuereinnahmen, darunter die Grundsteuer (zuletzt 976.125), die Gewerbesteuer (3.654.398 ), die Einkommenssteuer (4.470.636), die Schlüsselzuweisungen des Landes (2.973.631), die Umsatzsteuer (358.896), der Familienausgleich (334.929), die Vergnügungssteuer (138.274 ) und die Hundesteuer (26.662). In der Summe waren das 2018 knapp 13 Millionen Euro. Finanzen: Die Schulden, die bis 1997 auf 4,7 Millionen Euro geklettert waren, gingen bis 2018 auf 1,8 Millionen zurück. Für 2020 ist allerdings, aufgrund der günstigen Zinsen, wieder eine Erhöhung auf 3,2 Millionen eingeplant. Währen 1998 Zinsen in Höhe von 26.270 Euro bezahlt wurden, sind es 2020 nur noch 8.300 Euro. Das Anlagevermögen erreichte 2018 einen Rekordwert von nahezu 70 Millionen Euro, die Rücklagen summierten sich 2018 auf 15 Millionen Euro. Eine steigende Tendenz weisen auch die Haushaltspläne auf. So wurden für 2020 sind Investitionen in Höhe von 14,9 Millionen eingeplant. Offen bleibt allerdings, ob die geplanten Maßnahmen auch alle umgesetzt werden können.