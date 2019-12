von Doris Dehmel

Manuel Wagner, die Vogelbacherbrüder Ralf, Reiner und Fabian sowie Christian Steinlein von der Band Blechsach nahmen mit einem Abschiedskonzert das Publikum mit auf eine Reise in die vergangenen sieben Jahre, in denen sich viele Auftritte aneinanderreihten und der Zeitdruck der fünf Freunde immer größer wurde. So reifte bei ihnen der Entschluss, sich in dieser Formation von der Bühne zu verabschieden.

Alles begann mit einem Ständchen

Dies fiel ihnen nicht leicht. Während die Besucher in der vollbesetzten Albbrucker Gemeindehalle mit stehendem Applaus immer neue Zugaben forderten, war der gemeinsame Abschied für die Akteure auf der Bühne auch ein emotionaler Augenblick. Schließlich hatten sie in den zurückliegenden Jahren sehr viel Zeit miteinander verbracht und den Erfolg gemeinsam erlebt.

Mit einem Geburtstagsständchen für den Bucher Engelwirt, Julius Vogelbacher, hatte damals alles angefangen. „Namenlos waren wir aufgetreten und auf Anregung der damaligen Gäste als „Blechsach“ sind wir dann nach Hause gegangen“. Im Jahr 2013 hatte die Gruppe in der Pfarrscheune in Luttingen bereits einen Auftritt.

Die Band Blechsach aus Buch bot beim Abschiedskonzert ein buntes musikalisches Programm. | Bild: Doris Dehmel

Nicht nur familiär ist der Berufsmusiker und Komponist Dominik Wagner der Gruppe sehr verbunden, sondern bereicherte mit seinen Arrangements das Repertoire, das von traditionellen Stücken bis zu rockigen Einlagen reichte. Höhepunkt des Erfolges war der Sieg beim SWR-4-Blechduell 2015.

Manuel Wagner, der die Chronologie mit Charme und Witz lebendig werden ließ, dankte dabei auch Falk Schneider, der damals für den in den USA weilenden Fabian Vogelbacher eingesprungen war.

Zwischenzeitlich blieb die Gruppe unverändert und bei so manchem Lied wurden die Musiker auch zu Sängern und Showtalenten. So wurden aus den ersten Konzertbesuchern auch echte Fans, die „Blechsach“ zu einer großen Familie werden ließen.

Gerade die eigenen Familien in denen die Musiker heranwuchsen, seien es gewesen, die über Generationen hinweg die notwendige Unterstützung geboten hätten, waren sich die fünf Musiker einig. So ließen Manuel Wagner, Christian Steinlein, Reiner, Ralf, und Fabian Vogelbacher gegen Ende des offiziellen Teils auch als Referenz an ihre Familien „Das Elternhaus“ erklingen.