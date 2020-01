von Doris Dehmel

In der Firma Binkert Haustechnik in Birndorf wurden langjähriger Mitarbeiter geehrt. Unterschiedlich lange gehören die Fachkräfte in den unterschiedlichen Bereichen zur Belegschaft. Ihr Engagement und Treue zum Unternehmen wurden im Kreise der Kollegen gewürdigt.

Seit einem Jahrzehnt ist Ferhat Tetik als Anlagenmechaniker bei den Kunden unterwegs. Markus Eckert kam als Auszubildender vor 40 Jahren in die Firma Binkert und hat heute die Position des Kundendienstleiters inne. Der gelernte Heizungsbauer Konrad Bächle absolvierte zudem die Ausbildung zum Techniker und zählt nach 30 Jahren als Projektleiter Heizung zum Mitarbeiterteam. Servicetechniker Peter Ebner kam vor 15 Jahren. Für diesen hatte der heutige Seniorchef Hugo Binkert mit der Eröffnung der eigenen Firma 1961 den Grundstock gelegt.

Neue Standorte

Neue Standorte in Titisee-Neustadt und Bad Säckingen kamen im Laufe hinzu. Auch dort werden die Mitarbeiter entsprechend eingesetzt. In all den Jahren holte sich eine Vielzahl von Auszubildenden in dem Birndorfer Unternehmen ihr berufliches Rüstzeug.

So freute sich Geschäftsführer Thomas Binkert, mit weiteren 38 Handwerksbetrieben aus dem Landkreis Waldshut und angrenzenden Landkreisen als vorbildliche Ausbildungsbetriebe von der Handwerkskammer Konstanz mit dem Ausbildungszertifikat ausgezeichnet worden zu sein.