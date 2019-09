von Peter Rosa

Beim Autocross-Rennen des Stockcar-Clubs Albbruck erlebten hunderte von Zuschauern Rennsport pur. In spannenden Duellen traten Fahrerinnen und Fahrer in verschiedensten Klassen gegeneinander an.





Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein