Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Samstagabend, 11. Januar, auf der Kreisstraße bei Albbruck-Hechwihl von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Steinbach gelandet. Dabei wurde der 51-jährige leicht verletzt und blieb über Nacht vorsorglich in einem Krankenhaus. Das berichtet die Polizei. Gegen 18.30 Uhr war der Mann mit seinem VW auf der Kreisstraße in Richtung Unteralpfen unterwegs, als er in einer starken Linkskurve nach rechts von der Straße geriet. Sein Auto kam im Steinbach zum Stillstand und musste von einem Abschleppdienst mit Hilfe der Feuerwehr geborgen werden. Der Sachschaden am Auto liegt laut Polizei bei rund 5000 Euro. Eine Alkoholüberprüfung ergab beim Fahrer knapp 1,6 Promille. Eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins folgten.