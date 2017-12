Dogern Bereit für Heiligabend: Weihnachtskrippe erfreut in der St. Clemens-Kirche

In der St. Clemens-Kirche in Dogern steht auch in diesem Jahr die Weihnachtskripe. Seit Jahren kümmern sich Irmgard und Rolf Martin zusammen mit Christel Stehle um den Aufbau vor dem Zelebrationsaltar.

So wie in vielen Familien an Heiligabend die Krippe traditionell zum Christbaum gehört, so fehlt sie auch in keiner Kirche. So auch in der St. Clemens-Kirche in Dogern, deren 250-jähriges Jubiläum in diesem Jahr gefeiert wurde. Hier kümmern sich Irmgard und Rolf Martin zusammen mit Christel Stehle seit Jahren um den Aufbau. Die heilige Familie mit Maria und Josef und dem Jesuskind, den Hirten, Schafen, dem Kamel und auch den drei Königen wurden aus dem Schrank geholt, ehe die über vierstündige Aufbauarbeit ihren Lauf nahm.

Direkt vor dem Zelebrationsaltar wurde auf einer Fläche von 4,5 Quadratmetern die Krippenlandschaft mit viel Naturmaterialien und eingefasst mit kleinen Tannenbäumen, aufgebaut, die alljährlich den Blick auf sich zieht und vor allem auch Familien mit Kindern immer wieder anlockt. Im Jahr 2002 hatte Irmgard Martin das Herrichten der Dogerner Kirchenkrippe, deren stehende Figuren etwa 40 Zentimeter groß sind, übernommen. Später bekam sie Unterstützung von der Pfarrhäushälterin Elisabeth Schill, ehe vor zehn Jahren mit Christel Stehle eine weitere „Blumenfrau“, hinzu kam. Mit einer gewissen Ehrfurcht und großer Sorgfalt wird mit den Krippenfiguren umgegangen. Diese wurden vor über 40 Jahren von Hans Brudsche geschnitzt. Mit großem Einfühlungsvermögen hatte sich der Dogerner Bildhauer den einzelnen Figuren angenommen. Zu Maria und Josef und dem Jesuskind schuf er drei Hirten, die ehrfurchtsvoll an der Krippe kniend oder neugierig die letzte Distanz bis zum Stall von Bethlehem, der von grasenden Schafen umgeben ist, zurücklegten Ebenso sind die drei Heiligen Könige aus dem Morgenland ihrem prachtvollen Gehabe nachempfunden.

Auch die steinerne Tränke darf nicht fehlen. Die heutige Krippe, um die sich ein Vierteljahrhundert Irma Brutdsche, die Frau des Erbauers gekümmerte hatte, ersetzte die früheren einfachen Gipsfiguren. Auch an diese kann der in Dogern aufgewachsene Rolf Martin sich noch gut erinnern.

Auch an die Zeit, als es noch in fast allen Kirchen das „Nicknegerlein“ gab, das sich für jedes Zehnerle mit einem Kopfnicken bedankte. Heute ist er beim Krippenaufbau für die schwereren Arbeiten zuständig. Ebenso auch Werner Tröndle, der seit langem mit einem Helferteam die beiden großen Christbäume neben dem Altar platziert und mit vielen Lichtern erstrahlen lässt.