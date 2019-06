von Doris Dehmel

Viele Kinder nehmen eine abwehrende Haltung an, wenn sich ihnen ein Insekt nähert. Für manche von ihnen sind die kleinen Brummer einfach generell „Bienen“. Sie kennen oft den Unterschied zwischen Wespen und Bienen nicht und schon gar nicht den zu Wildbienen. Anders ist dies bei den Schülern der Albbrucker Gemeinschaftsschule, die mit Unterstützung des Schulfördervereins in ihrem umfangreichen Programm der Nachmittagsbetreuung auch in „Die Welt der Bienen“ eingetaucht sind.

Dabei haben die Jungen und Mädchen in Theorie und Praxis das „Bienenjahr“ erlebt. Längst wissen sie jetzt, dass die Bienen nicht nur wertvolle und fleißige „Honigproduzenten“ sind, sondern vielmehr für die Bestäubung der Pflanzen unverzichtbar sind. „Wir suchen schon früh den Kontakt zu den Kindern“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Albbrucker Imkervereins, Wolfgang Ebner. „Nur was der Mensch kennt, wird er auch schützen“, ist er überzeugt. Deshalb klinken sich die Imker seit Jahren in die Albbrucker Kinderferienaktion mit ein und freuen sich immer wieder, wenn an ihrem Stand beim Albbrucker Dorffest der aufgestellte Schaukasten das Interesse der Besucher weckt.

Mit Begeisterung waren die Kinder während des Schulprojekts bei der Sache. Längst haben sie größtenteils die Angst vor einem möglichen Bienenstich abgelegt. Zwischenzeitlich nähern sich die kleinen Bienenexperten mutig dem Bienenstock. Mit großem Interesse verfolgten sie an den Nachmittagen das Leben am und in dem eigens auf dem Schulgelände aufgestellten Bienenstock. Sie konnten miterleben, wie die Waben entdeckelt wurden und schließlich der Honig geerntet werden konnte. Sie haben in den vergangenen Wochen aber auch erfahren, welche Arbeit die Bienen, aber auch die Imker, leisten müssen, bis der leckere Honig gewonnen werden kann.