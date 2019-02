von Doris Dehmel

Zum traditionellen „Lätzletag“ waren die Eltern mit ihrem im vergangenen Jahr geborenen Nachwuchs aufs Rathaus eingeladen. „Albbruck ist mit einem Durchschnittsalter von 42,6 Jahren die zweitjüngste Gemeinde im Landkreis, wenn schon 93 Senioren über 90 Jahre und über 400 in einem Alter von 80 und darüber hier wohnen“, erklärte Bürgermeister Stefan Kaiser.

Jedes Jahr etwas mehr Kinder

Das Durchschnittsalter könne durch steigende Geburtenzahlen weiter nach unten gehen, wenn sich der positive Trend fortsetze. Waren im Jahr 2015 noch 67 Kinder geboren worden im Jahr darauf 69 und im Jahr 2017 schon 76 Geburten registriert worden, so waren es im Jahr 2018 immerhin 83 Neugeborene. 37 Mädchen und 46 Jungen verteilten sich recht unterschiedlich auf die Orte innerhalb der Gemeinde. In Albbruck waren es 32, darunter ein Zwillingspärchen, ebenso wie in Birkingen mit insgesamt sechs, Birndorf acht, Buch zehn, Schachen 13 und Unteralpfen 14. Drei Elternpaare hatten sich für ihre Tochter den Namen Louisa/Luisa ausgesucht und drei Eltern wählten Robin als Name für ihren Sohn. Alles Namen, die auf der deutschlandweiten Favoritenskala nicht oben zu finden sind.

Betreuung und Bauplätze als wichtige Themen

Ehe Stefan Kaiser die himmelblauen und rosaroten Lätzchen verteilte, informierte er die Eltern über die Entwicklung innerhalb der Gemeinde. Sie interessierten sich speziell für die Kinderbetreuung in den sechs gemeindlichen Kindergärten, der waldorforientierten Einrichtung in Schachen und den in kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindergarten in Birndorf sowie die Kinderkrippe im Albbrucker Haus „Feuerkäfer“. Weiterhin sei die Gemeinde bestrebt, neben den Baugebieten im Kernort auch in den Ortsteilen familienfreundliche Wohnbauflächen auszuweisen. So würden in Birkingen, Buch und Unteralpfen neue Baugebiete geplant, während im „Eichhölzle“ in Albbruck derzeit das Gelände für 40 Wohneinheiten erschlossen werde.