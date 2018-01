Albbruck Beförderungen bei der Feuerwehr Albbruck bereiten Freude

59 Einsätze liegen hinter der Feuerwehr Albbruck. Die Weiterbildung und gemeinsame Übungen mit anderen Abteilungen stehen im Fokus.

Albbruck (de) Im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehr Albbruck mit 59 Einsätzen fünf mehr als im Jahr 2016 zu bewältigen. Angefangen hatten die Herausforderungen bereits am 1. Januar mit dem Großbrand in Buch. Hinzu kamen weitere drei Mittelbrände und 12 Kleinbrände. 33 technische Hilfeleistungen erhöhten die Bilanz.

Sie reichten von Beseitigungen von Sturmschäden, das Auspumpen von Kellerräumen nach Wassereinbruch, Ölbeseitigungen und Türöffnungen bis hin zu fünf Hubschrauberlandungen und einer Tragehilfe für das DRK bei Dunkelheit im Wald. Alles in allem lagen die Einsatzstunden mit 1450 nicht nur um 500 Stunden höher als im Vorjahr, sondern auch an der Spitze der vergangenen acht Jahre.

Bereits in dem noch jungen Jahr 2018 waren die Feuerwehrkameraden zu 23 Alarmeinsätzen mit 365 Einsatzstunden gerufen worden. „Mit 128 Mitgliedern ist unser Personalstand in den Einsatzabteilungen leicht ausgebaut worden. Die Abteilung Albbruck zählt 44, die Abteilung Estelberg 42, Abteilung Schwachen 18 und die Abteilung Unteralpfen 31 Feuerwehrangehörige. Abgängen konnten durch sieben Zugänge oder Übertritte aus der Jugendfeuerwehr in Albbruck und einem Zugang in Unteralpfen kompensiert werden. „Hoffentlich bleibt die erreichte Mannschaftsstärke stabil“, versicherte Kommandant Matthias Pöthke. Er freute sich, dass aus der Jugendfeuerwehr vier Jugendliche zu den aktiven kamen, wenn schon die Nachwuchsgruppe so auf 13 gesunken ist. Zum Gesamtergebnis mit 180 Mitgliedern insgesamt zählt auch die Altersabteilung mit 32 Mann. 75 Personen hatten an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen. Hinzu kam die Ausbildung innerhalb der Feuerwehr neben den regulären Proben.

Acht Mann hatten den Kranführerschein gemacht und 14 weitere an einer Seilwindenpraxisschulung teilgenommen. Zudem fand ein internes Atemschutznotfalltraining statt. Verschiedene gemeinsame Übungen der Abteilungen wie auch dem DRK hatten stattgefunden.

Neben diesen und den Einsätzen habe es auch erfreuliches gegeben, so Matthias Pöthke, der sich zusammen mit seinen Kollegen über das vom Landkreis beschaffte Boot RTB 1 freute. „Mit dem Ersatz für das aus dem Jahr 1976 stammenden Bootes sind wir sehr zufrieden“. Befördert wurden in der Hauptversammlung Rico Juculano zum Hauptlöschmeister, Dominik Rotzinger zum Oberlöschmeister und Christian Weiss zum Löschmeister.