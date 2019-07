von Roland Gerard und Peter Umstetter

Ein Badezwischenfall im Rhein hat am Sonntagmittag zu einem Einsatz von Feuerwehren, DRK, DLRG und Technischem Hilfswerk am Dreispitz bei Albbruck geführt. Nach Informationen von suedkurier.de ging gegen 13.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle in Waldshut ein Notruf ein. Anlass waren offenbar Beobachtungen anderer Badegäste, wonach ein Schwimmer an dem beliebten Badeplatz nahe dem Kraftwerk in eine hilflose Lage geraten sei. Der Mann erreichte dann jedoch von alleine das Ufer. Dies erklärte Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger. Nach Informationen von suedkurier.de wurde der Schwimmer, der über 60 Jahre alt sein soll, von einem Rettungswagen des DRK aufgenommen und in ein Krankenhaus transportiert.

Ausgerückt wegen des Zwischenfalls waren neben dem DRK die Feuerwehren Laufenburg und Albbruck, das Technische Hilfswerk Laufenburg und die DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) Waldshut-Tiengen.

Jeden Sommer gibt es am Hochrhein Zwischenfälle beim Baden. Erst unlängst haben Feuerwehren in Bad Säckingen einen 16-jährigen Schwimmer gerettet.

