von Doris Dehmel

In der Hauptversammlung der BUND-Ortsgruppe Albbruck erinnerte Vorsitzender Franz Brüstle in seinem bebilderten Rückblick an die vielen naturschützerischen Maßnahmen, die im vergangenen Jahr geleistet wurden. Viele Aktivitäten sollen auch im neuen Jahr fortgesetzt werden.

Seit 1988 wird alljährlich der Froschzaun im zeitigen Frühjahr an der westlich von Unteralpfen gelegenen Kreisstraße aufgestellt. Nisthilfen wurden gereinigt und neue angebracht. So konnte in Schachen eine Belegung mit Mehlschwalben beobachtet werden. An einem Strommasten wurde ein weiterer Kasten für Turmfalken angebracht, deren Population sich vergrößert habe, so Franz Brüstle.

Verschiedene Arbeitseinsätze dienten der weiteren Vernetzung der Teiche und Biotope hauptsächlich in Schachen und Unteralpfen. Die Anzahl der blühenden Ackerstreifen soll auch künftig weiter wachsen. „Auf der kleinsten Fläche ist es möglich den Insekten entsprechenden Lebensraum zu bieten“, so der Vorsitzende.

So habe man mit einer speziellen Führung „Insekten an stehenden und fließenden Gewässern“ oder mit dem in Spielplatznähe in Schachen aufgestellten Insektenhotel ganze Familien beeindrucken können. Insgesamt hatten elf Arbeitssitzungen stattgefunden.

Stühlingen Schmetterlingssterben schreitet auch im Wutachtal voran Das könnte Sie auch interessieren

BUND-Regionalgeschäftsführer Ulrich Faigle lobte vor allem die Anstrengungen zum Erhalt der vielfältigen Natur und machte deutlich, dass nicht nur die Landwirte sondern auch die Bevölkerung mit ins Boot zu holen seien. Dies sollte allerdings nicht durch Gesetze sondern vielmehr durch entsprechende Aufklärung nicht nur beim Verzicht auf neugeplante „Schottergärten“ erreicht werden, versicherte Bürgermeisterstellvertreter Günter Kaiser.

Die Investition in einen Balkenmäher hatte sich in dem von Johanna Pfau aufgestellten Kassenbericht bemerkbar gemacht. Dies war allerdings kein Grund auf die jährliche Unterstützung der Igelstation und Greifvogelstation in Höhe von jeweils 200 Euro zu verzichten.