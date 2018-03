Albbruck B 34: Überholversuch endet mit Blechschaden

Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag auf der B 34 bei Albbruck ereignet hat.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte gegen 8.45 der 30-jährige Fahrer eines Audi Q7 auf einer langen Geraden zwei Pkw und einen Lkw zu überholen. Als sich der Audi auf Höhe des zweiten zu überholenden Pkws befand, scherte dieser plötzlich aus. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Audi-Fahrer nach links aus und kollidierte mit einem Leitpfosten. Am Audi entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Der Unfallverursacher sei weitergefahren. Dabei soll es sich um einen silbernen Peugeot gehandelt haben. Zeugen können sich unter 07751/83 16-531 bei der Polizei melden.