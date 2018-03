Albbruck B 34: Drei Verletzte bei Pkw-Kollision

Drei Verletzte und mindestens 15.000 Euro sind Angaben der Polizei zufolge die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der B 34 zwischen Albbruck und Dogern ereignet hat.

Laut Polizei wollte eine 58 Jahre alte Mini-Fahrerin gegen 10:15 Uhr aus der Rudolf-Eberle Straße nach links auf die B 34 in Richtung Waldshut einbiegen. Dabei habe sie einen Citröen übersehen. Bei der Kollision wurden die Unfallverursacherin und im Citröen der 76 Jahre alte Fahrer sowie seine Beifahrerin verletzt. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungswagen und Notärzte im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr unterstütze die Rettungsmaßnahmen. Die beiden Pkw endeten als Totalschäden.