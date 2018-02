Albbruck Auftritt wie zu alten Zeiten: Salpeterer Pressband feiert 35-jähriges Bestehen

Die Salpeterer Pressband feiert ihr 35-jähriges Bestehen mit einem unterhaltsamen Abend im Festzelt.

Birkingen - Seit 35 Jahren ist die „Salpeterer Pressband“ unterwegs. Zur Geburtstagsfeier spielten sie mit 45 Mitgliedern erstmals in voller Besetzung das komplette Repertoire vor heimischem Publikum. Dieses hatte das Festzelt gefüllt und einen unterhaltsamen Abend erlebt. Dabei präsentierten sich die Ehemaligen mit ihrem Dirigenten Lorenz Schäfer bei einem Auftritt wie zu alten Zeiten. Verschiedene andere Gruppen aus dem Dorf und den benachbarten Orten sorgten für ein buntes Programm. Durch dieses führten Johannes Lauber und Florian Amann. In ihrem „Sportstudio“ waren die beiden Moderatoren eine Nummer für sich. Einen Tanz mit akrobatischen Einlagen zeigten die Narrenzunft „Stampfigeist“ Nöggenschwiel. Gruppen vom Musikverein Birndorf und aus Kuchelbach trieben ebenso das Stimmungsbarometer in die Höhe wie die „Oldies“, die sich nicht nur in das Programm eingeklinkt hatten, sondern auch hinter den Kulissen sehr aktiv dabei waren. Viel Beifall erntete die Tanzgruppe aus Remetschwiel und die „Guggi Bucher“ bewiesen einmal mehr, dass sie nicht nur mit ihrem Instrumenten umgehen, sondern auch eine flotte Sohle aufs Parkett legen können. Feierten bei der Festeröffnung alle Altersgruppen gemeinsam, so gehörte das „Guggen Inferno“ tags darauf den jüngeren Gästen. 13 Guggenmusiken brachten den „Schindelbuck“ in Birkingen zum Beben. Nicht nur Gruppen aus der ganzen Umgebung feierten mit den „Salpeterern“, sondern auch die „Seegumper“ aus Überlingen waren zu einem Gegenbesuch nach Birkingen gekommen.

