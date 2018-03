Albbruck Auf dem ehemaligen Papierfabrik-Areal könnten 381 Wohnungen entstehen

Mit dem Rückbau der Industriebrache auf dem ehemaligen Papierfabrik-Areal startet die Gemeinde Albbruck in eine neue Zukunft. Das Planungsbüro Baldauf aus Stuttgart hat im Gemeinderat die Planung für die 11,7 Hektar umfassende Fläche vorgestellt. 381 Wohneinheiten könnten Platz für rund 1000 Menschen bieten.

Nach der vorläufigen Planung könnten in den nächsten Jahren auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik 381 neue Wohneinheiten entstehen, davon 336 im südlichen Bereich und 45 nördlich der Bahnlinie, Wohnraum für fast tausend Menschen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellte eine Vertreterin des Planungsbüros Baldauf aus Stuttgart die aktuelle Planung vor. "Eine riesige Chance, aber auch eine riesige Herausforderung, einmalig im gesamten Hochrheingebiet", kommentierte Bürgermeister Stefan Kaiser ihren Vortrag.

Blick auf das geplante Zentralklinikum

Interessant sei das Projekt auch in Verbindung mit der geplanten Zentralklinik: "Wenn sie kommt, dann wird die Nachfrage nach Wohnraum beträchtlich sein." In den vergangenen Jahren hätten unzählige Besprechungen stattgefunden, "ich bin sicher, dass wir nun auf einem guten Weg sind, auch wenn die jetzige Planung noch keinen endgültigen Charakter hat". Das sei ein erstes Konzept, es werde noch eine Weile dauern, bis der Bebauungsplan endgültig stehe. Zu Gast war Stefan Gigl als Vertreter der Karl-Gruppe, der Besitzerin des Areals. Er meinte, Albbruck erlebe gegenwärtig eine spannende Phase, der Rückbau der Industriebrache auf der einen und der Start in eine neue Zukunft auf der anderen Seite.

Abrissarbeiten bis Ende des Jahres

Insgesamt müssten 620 000 Kubikmeter Altbestände abgerissen werden, bisher wurden zwei Drittel zurükgebaut. Die Arbeiten würden bis Ende des Jahres andauern. Parallel dazu habe man die Neuplanung vorangetrieben, um keine Zeit zu verlieren. Auf die Frage nach der Zukunft des Kraftwerks sagte er: "Die Turbine ist nicht mehr verkäuflich, wahrscheinlich ist, dass die gesamte Anlage abgerissen und verschrottet wird." Mit der neuen Planung, so die Mitarbeiterin des Planungsbüros, bestünde die Chance, die beiden Ortsteile Alb und Albbruck, die bisher durch die Papierfabrik getrennt waren, miteinander zu verbinden und zu vernetzen.

Keine naturschutzrechtlichen Bedenken

Für die gesamte Planung seien keine naturschutzrechtlichen Bedenken festgestellt worden. Die Bestände an Mauereidechsen seien bereits erfolgreich auf das Areal der ehemaligen Deponie an der Albtalstraße umgesiedelt worden. Der Flächennutzungsplan müsste nachträglich den Erfordernissen angepasst werden. Neu bei der Planung ist, dass keine direkte Zufahrt von der B 34 genehmigt wurde. Stattdessen soll das gesamte Areal über einen Kreisverkehr im Bereich der Alten Landstraße erschlossen werden. Probleme bereite hier allerdings die leichte Hanglage. Entlang der B 34 soll ein Lärmschutzwall errichtet werden. Hier beträgt der Abstand zur ersten Häuserreihe 20 Meter. Aus Lärmschutzgründen wird ein Streifen nördlich entlang der Bahnlinie nicht bebaut. Statt dessen sollen hier rund 160 Parkplätze für Pendler entstehen. "Wie kommen die Pendler zum Bahnhof?", wollte SPD-Sprecher Rolf Rüttnauer wissen. "Natürlich zu Fuß und über den Bahnübergang für Fußgänger", lautete die knappe Antwort des Bürgermeisters.