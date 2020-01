von Doris Dehmel

Seit Pfingsten 2015 ist die Albtalstraße zwischen Albbruck und Tiefenstein voll gesperrt. Immer wieder wurde in den verschiedensten Informationsveranstaltungen vor Ort und auch in Behördengesprächen den betroffenen Bürgern versichert, dass es wieder zu einer Öffnung der Straße kommen wird. Wann dies sein wird, konnte bislang niemand sagen, obwohl die Zusage von Landesverkehrsminister Winfried Hermann schon längst vorliegt.

Mit der Zusage, dass der Querungsverkehr der Fußgänger zur Bucher Grundschule durch eine entsprechende Ampelanlage sicherer gemacht werde, keimte bei den Betroffenen auch der Gedanke, dass dies ein Schritt zur dauerhaften Schließung des Albtals sein könnte. Peter Ackenheil, Leiter der Straßenverkehrsbehörde, Henrik Selisky vom Polizeipräsidium Freiburg und Bruno Hilpert vom Straßenbauamt versprachen, dass im zeitigen Frühjahr südlich des Einmündungsbereiches vom Kapellenweg eine Bedarfsampel aufgestellt wird. „Die Ampel wird solange im Einsatz sein, wie das Albtal geschlossen ist“, so die Zusage der Behördenvertreter.

In Buch soll künftig eine Bedarfsampelanlage beim Überqueren der Straße im Bereich südlich der Bucher Grundschule mehr Sicherheit bringen. Bei einer Vorortbesichtigung mit Henrick Selisky vom Polizeipräsidium, Ortsbaumeister Rainer Fechtig, Bruno Hilpert vom Straßenbauamt und dem Leiter der Straßenverkehrsbehörde Peter Ackenheil (von links) trugen die Betroffenen ihre Bedenken zur Sicherheit speziell der Schulkinder und Kapellenbesucher vor. | Bild: Doris Dehmel

Mit der Schließung der Albtalstraße hat sich der Verkehr erheblich in die angrenzenden Albbrucker Ortsteile Schachen und Buch verlagert. „Wir erwarten mit der für dieses Jahr angekündigten Sanierung der Albbrucker Eisenbahnbrücke Schachener Straße eine weitere Mehrbelastung. Zum einen ist es die Steigerung des Verkehrs und zum anderen die hohe Geschwindigkeit, die zu einer Belastung speziell in Buch auf der Etzwihler Straße vorbei an der Grundschule führt“, sind sich die Bucher Gemeinderäte Stephan Marder und Alois Eckert einig.

Sie freuten sich, dass sich neben dem einheimischen Ulrich Winkler weitere Mitstreiter aus der Interessengemeinschaft „Salpetererbewegung pro Albtalstraße“ zu dem Treffen mit Behördenvertretern eingefunden hatten. Obwohl klar war, dass diese nicht für die Öffnung der Albtalstraße zuständig sind, blieb die Forderung nach der Öffnung und der Zweifel daran, dass es überhaupt nochmals dazu kommt, unüberhörbar.