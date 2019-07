von Doris Dehmel

Die Regularien für die Anerkennung der Gemeinde Albbruck als Fairtrade-Gemeinde sind abgeschlossen. Die Lenkungsgruppe hat mit Freude erfahren, dass die in den vergangenen Monaten in Geschäften und der Gastronomie in unzähligen Gesprächen erbrachte Aufklärung über das Thema vom fairen Handel Früchte getragen hat und alle Bedingungen erfüllt werden konnten für die Anerkennung als Fairtrade-Gemeinde.

Viele Institutionen beteiligen sich

So konnten die beiden Kirchengemeinden ebenso ins Boot geholt werden, wie auch das Rathaus, die Grundschule Buch und die Gemeinschaftsschule Albbruck, die gemeindlichen Kindergärten, die beiden Gasthäuser „Hirschen“ Birndorf und „Lamm“ Albbruck, das Rehazentrum Christiani mit allen örtlichen und auswärtigen Einrichtungen.

Auch der SV Albbruck zeigt sich bereit, dieses Projekt zu unterstützen wie auch die Frauengemeinschaft Birndorf und die IG Eine Welt. Am 2. Oktober soll in einer kleinen Feier durch einen Vertreter von Fairtrade Deutschland die Urkunde übergeben werden.

Nachgedacht haben die Mitglieder der Lenkungsgruppe bereits über weitere Schritte. Denkbar wäre die Einrichtung eines kleinen Weltladen. Hierzu hofft Günter Renk als Initiator der Fairtradeaktion ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Wer sich hier ein Engagement vorstellen könnte, kann sich im Internet (www.fresch-renk.de) oder per E-Mail (g-j-renk@gmx.de) informieren.